Hai dự án điện gió ở Gia Lai vận hành vừa làm điểm du lịch, vừa đóng thuế “khủng”

TP - Sau nhiều năm bị vướng mắc thủ tục pháp lý, Nhà máy điện gió Phát triển Miền núi và Chế biến Tây Nguyên (trụ sở tại số 18 đường Hùng Vương, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đã chính thức được đưa vào vận hành thương mại (COD) kể từ ngày 22/12/2025 sau khi hoàn tất đàm phán giá và ký kết hợp đồng mua bán điện với Công ty Mua bán điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Dự án Nhà máy điện gió Phát triển Miền núi do Công ty cổ phần Điện gió Chư Prông Gia Lai làm chủ đầu tư và Dự án Nhà máy điện gió Chế biến Tây Nguyên do Công ty cổ phần Năng lượng gió Chư Prông Gia Lai làm chủ đầu tư được thành lập vào tháng 4/2020. Hai dự án có tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng.

Nhà máy điện gió Phát triển Miền núi và Chế biến Tây Nguyên

Theo giấy phép hoạt động điện lực vừa được cấp, Nhà máy điện gió Phát triển miền núi có công suất 49,5MW (gồm 15 tua bin), tổng vốn đầu tư 1.916 tỷ đồng, xây dựng trên địa bàn các xã Bàu Cạn, Ia Tôr và Gào. Nhà máy này đấu nối vào hệ thống điện quốc gia qua đường dây 110kV tới trạm biến áp Diên Hồng - Chư Sê. Giấy phép có hiệu lực đến ngày 23/11/2045.

Trong khi đó, Nhà máy điện gió Chế biến Tây Nguyên cũng có công suất 49,5 MW (15 tua bin) với tổng vốn đầu tư 1.917 tỷ đồng, được xây dựng tại xã Bàu Cạn. Nhà máy này đấu nối vào trạm biến áp thuộc Nhà máy điện gió Phát triển miền núi. Giấy phép có hiệu lực đến ngày 20/10/2045.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại diện chủ đầu tư của dự án Nhà máy Điện gió Phát triển Miền núi và Nhà máy Điện gió Chế biến Tây Nguyên cho biết, mỗi ngày ở cả hai dự án trên có hàng trăm cán bộ, kỹ sư, chuyên gia và công nhân đang nỗ lực, tích cực làm việc với tinh thần và hiệu quả cao nhất.

Không những thể, nhà máy Điện gió Phát triển Miền núi và Nhà máy Điện gió Chế biến Tây Nguyên đưa vào vận hành dự kiến sẽ đóng góp vào ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng/năm, mang lại nguồn thu ngân sách ổn định và lâu dài cho Gia Lai trong giai đoạn sắp tới. Đặc biệt, dự án góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại chỗ, góp phần tăng giá trị sản xuất công nghiệp của địa phương.

Việc phát triển các dự án điện gió không chỉ sử dụng năng lượng sạch phù hợp với xu thế của thời đại mà còn tạo cảnh quan, tạo điểm nhấn cho du khách, thu hút khách du lịch đến tham quan tại địa phương. Như những đồi chè bạt ngàn của xã Bàu Cạn xưa nay đã nổi tiếng gần xa, giờ đây có thêm các trụ điện gió khổng lồ hình thành cảnh quan du lịch hấp dẫn.