Những món ngon không nên bỏ qua khi đến Phú Thọ du xuân đầu năm

Về vùng đất Tổ, du khách có dịp say lòng với những thức quà bình dị nhưng hấp dẫn của hương vị ẩm thực Bắc Bộ.

Cách Hà Nội khoảng 1,5 giờ di chuyển, Phú Thọ trở thành điểm đến cho những chuyến du xuân đầu năm bởi việc di chuyển thuận tiện cùng tiết trời mát mẻ, không khí trong lành. Đồng thời, nơi đây còn là tâm điểm của các giá trị văn hóa đặc trưng, loạt danh lam thắng cảnh đặc sắc và nhiều hoạt động lễ hội diễn ra sôi động mỗi độ xuân về.

Đặc biệt, hành trình khám phá vùng đất Phú Thọ sẽ khó có thể trọn vẹn nếu thiếu đi trải nghiệm ẩm thực địa phương độc đáo. Không thiên về sự cầu kỳ hay phô trương, các món đặc sản nơi đây ghi điểm bởi sự chắt chiu, mộc mạc của vùng đất trung du. Từ chả cốm dẻo bùi đến bún cá đậm đà, cay nồng, ẩm thực Phú Thọ để lại dư vị vừa gần gũi, vừa đủ sâu để gợi nhớ sau mỗi lần thưởng thức.

Bún đậu, chả cốm làng nghề

Giữa muôn vàn đặc sản cầu kỳ, bún đậu vẫn giữ cho mình vị trí đặc biệt trong lòng thực khách bốn phương. Một mẹt bún đầy đặn là sự tổng hòa của nhiều tầng hương vị, từ miếng thịt chân giò được luộc vừa chín tới để giữ trọn độ mềm béo, đến đậu mơ rán với lớp vỏ mỏng, vàng ruộm, khi cắn vào bên trong vẫn giữ được độ ẩm mịn. Linh hồn của mẹt bún đậu không thể thiếu bát mắm tôm pha chuẩn tỷ lệ giữa mắm, đường, quất, ớt rồi đánh đều tay cho bông lên, dậy mùi thơm nồng nàn.

Mẹt bún đậu đầy đặn - lựa chọn không thể thiếu trong hành trình khám phá ẩm thực Phú Thọ.

Điểm nhấn tạo nên sự khác biệt tại đây là chả sụn và chả cốm làng nghề đặc trưng. Chả sụn sần sật, đậm vị kết hợp cùng chả cốm dẻo thơm, vị bùi từ cốm tươi tạo nên trải nghiệm vị giác hài hòa, đủ để chinh phục những thực khách khó tính nhất. Du khách đến Phú Thọ có thể thưởng thức mẹt bún đậu tròn vị tại Bún đậu Chóe Việt Trì - Thiều Hoa, hoặc đặt qua ứng dụng ShopeeFood để trải nghiệm món ngon nóng hổi giao tận nơi.

Bánh đa, bún cá cay

Địa chỉ bánh đa và bún cá cay nổi tiếng khác tại Phú Thọ là Bình Minh Quán (Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc cũ), là điểm đến quen thuộc với những thực khách yêu thích bánh đa và bún cá cay mang phong vị Hải Phòng. Quán chuyên các món đặc sản đất Cảng, trong đó nổi bật là bún cá cay với phần cá đồng được sơ chế kỹ, lọc sạch xương, tẩm ướp vừa vị rồi chiên hai lần. Cá được chiên lần đầu ở lửa vừa để chín đều, sau đó đảo nhanh ở lửa lớn nhằm tạo lớp vỏ ngoài giòn rụm, trong khi thớ thịt bên trong vẫn mọng nước, giữ được độ ẩm và vị ngọt tự nhiên.

Bún cá cay gây ấn tượng với nước dùng đậm đà, dậy vị.

Điểm cuốn hút của bún cá cay còn nằm ở phần nước dùng được chế biến công phu từ xương cá, ninh trên lửa liu riu để tạo vị ngọt thanh tự nhiên, quyện cùng chút cay nồng từ ớt chưng đặc sản, để lại dư vị khó quên khi thưởng thức. Với những ai yêu thích sự mộc mạc, bát bánh đa đỏ sợi to, dai mềm, đẫm nước dùng cay cay sẽ là lựa chọn lý tưởng để làm ấm người trong ngày xuân.

Để chiều lòng thực khách, bát bún cá hoặc bánh đa được thêm đầy đủ topping gồm cá, chả cá, mọc, dạ cá, tôm, bề bề, đậu và rau theo mùa như dọc mùng, rau cần. Theo thói quen của người miền Bắc, ăn bún cá cay thường thêm quẩy, được chấm đẫm nước dùng để cảm nhận vị béo bùi hòa quyện cùng vị ngọt từ nước ninh xương cá. Tất cả giúp trải nghiệm ẩm thực của thực khách trở nên trọn vẹn.

Cá trắm kho, ốc om chuối đậu

Sau hành trình mải mê khám phá cảnh sắc, không gì tuyệt vời hơn khi được ngồi bên mâm cơm nóng hổi, thưởng thức món ăn dân dã đậm hương vị ẩm thực Bắc Bộ. Nếu đến Phú Thọ, bạn có thể ghé Cơm đốt thố Lão Đại (Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc cũ) với món cơm nấu trong thố nhỏ, giúp giữ trọn độ dẻo thơm của từng hạt gạo, đồng thời tạo lớp cơm cháy vàng giòn, ăn kèm các món mặn thêm phần bắt miệng.

Ốc om chuối đậu, gà om nấm hương mang hương vị dân dã, mộc mạc của làng quê Bắc Bộ.

Quán chuyên các món ăn gia đình và món truyền thống Bắc Bộ như cá trắm kho riềng, ốc om chuối đậu, bò xào song nấm, cháo bò, rau củ luộc kho quẹt… Trong đó, ốc om chuối đậu gây ấn tượng với sắc vàng nghệ bắt mắt, hòa trong vị chua thanh của mẻ, ăn cùng đậu phụ béo bùi, thịt ba chỉ và ốc đồng giòn sần sật. Thực khách đến đây không thể bỏ qua món cá trắm kho riềng đậm đà, từng thớ thịt cá chắc nịch, kho kỹ nhừ xương và hương vị mặn ngọt hài hòa, đậm đà đưa cơm. Mộc mạc mà vẫn vừa vặn, mâm cơm truyền thống góp phần kết nối trải nghiệm du lịch, khi ẩm thực trở thành không gian để du khách cùng nhau thưởng thức, khám phá những nét văn hóa địa phương.

Từ mẹt bún đậu tròn vị đến bát bún cá cay đậm đà, nóng hổi giữa tiết xuân se lạnh hay mâm cơm dân dã ấm áp, ẩm thực Phú Thọ khắc họa trọn vẹn nét mộc mạc, đa dạng, để lại dư vị khó quên trong hành trình du xuân của du khách.

