Xếp hàng mua vàng trước ngày vía Thần tài

TPO - Không còn cảnh chầu chực cả ngày hay đặt cọc trước cả tháng, những ngày gần đây, người dân TPHCM dễ dàng “săn” vàng sớm dịp vía Thần Tài. Đặc biệt, các sản phẩm vàng trọng lượng nhỏ đang “lên ngôi” vì vừa túi tiền và đáp ứng nhu cầu cầu may đầu năm của người dân.

Vàng 0,1 chỉ “cháy hàng”

Ngày 24/2, tại cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải ở phường Bàn Cờ, TPHCM không khí mua vàng Thần tài đã nhộn nhịp từ sớm. Khách ra vào liên tục, nhiều người chấp nhận đến từ sáng sớm để lấy số mua vàng.

Một tiệm vàng ở TPHCM tấp nập khách.

Sản phẩm được săn đón nhiều nhất là vàng Thần Tài loại 0,1 chỉ. Mẫu vàng này được thiết kế theo chủ đề tùng - cúc - trúc - mai, đóng gói niêm phong theo quy chuẩn doanh nghiệp với giá khoảng 1,85 triệu đồng/miếng.

Chị Thu Hương (ngụ phường Bình Tân) cho biết giá vàng hiện ở mức cao nên chị chọn mua loại nhỏ: "Tôi không có nhu cầu tích trữ, chỉ mua miếng nhỏ bỏ túi lấy may ngày Thần Tài. Có vàng đầu năm là thấy vui rồi”.

Một nhân viên cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải cho biết, mỗi ngày chỉ phát khoảng 200 số cho khách mua loại 0,1 chỉ, mỗi người được mua một miếng. Đến trưa, toàn bộ số vàng mini đã bán hết. Dự kiến đúng ngày vía Thần Tài, lượng khách sẽ còn đông hơn nên ai muốn mua phải đến sớm xếp hàng.

Theo khảo sát của PV Tiền Phong, nhiều doanh nghiệp vàng bạc đá quý trên địa bàn thành phố đã tung ra các dòng sản phẩm vàng Thần Tài trọng lượng nhỏ. PNJ năm nay giới thiệu nhiều mẫu vàng 99,99% loại 0,1 - 0,3 chỉ với thiết kế trẻ trung, hiện đại như đồng vàng kỷ niệm hình nhân vật hoạt hình với giá bán phổ biến khoảng 2,488 triệu đồng/sản phẩm, cao hơn vàng cùng hàm lượng nhưng được ưa chuộng nhờ yếu tố thẩm mỹ và quà tặng.

Ngoài ra, các mẫu đồng vàng hình ngựa phi kèm dãy số mang ý nghĩa tài lộc như 6868 (lộc phát), 8686 (phát lộc), 7979 (Thần Tài lớn), 3979 (Thần Tài gõ cửa)… cũng nhận được lượng đặt hàng lớn qua kênh trực tuyến.

Nhiều thương hiệu khác như Phú Quý, Huy Thanh Jewelry và Ancarat cũng tung ra loạt sản phẩm vàng tích lũy khối lượng nhỏ từ 0,1 - 2 chỉ, phục vụ cả nhu cầu cầu may lẫn tích lũy lâu dài.

“Dễ thở” mua vàng Thần tài

Tại Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, hình ảnh người dân xếp hàng dài trước cửa tiệm vàng, chờ dưới nắng hàng giờ nhưng vẫn không mua được vàng như những ngày trước không còn. Hiện tại, khách đến liên hệ, đăng ký là mua được ngay.

Chị Lam Thy (ngụ phường Thủ Đức) cho biết, chỉ mất vài phút là mua được vàng tại SJC. Sau khi đăng ký nhu cầu mua vàng Thần Tài, chị Thy được hướng dẫn vào ngay. Mỗi người được mua một miếng vàng Thần Tài loại 1 chỉ. Loại vàng nhẫn cũng được mua 1 chỉ. Doanh nghiệp này hiện cung cấp các mẫu vàng hình ngựa loại 5 phân và 1 chỉ, cùng nhiều loại vàng nhẫn từ 3 phân, 5 phân đến 1 chỉ để khách lựa chọn theo khả năng tài chính.

Người dân xếp hàng trước Công ty SJC để chờ mua vàng trước ngày vía Thần Tài

Trong khi đó, tại Bảo Tín Mạnh Hải, nguồn vàng nhẫn trơn vẫn dồi dào với các loại trọng lượng 1 chỉ, 5 chỉ hoặc 1 lượng. Khách có thể mua ngay và không bị giới hạn số lượng, khác hẳn với cảnh khan hiếm từng xảy ra trước đây.

Theo ông Nguyễn Văn Dưng - Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn TPHCM, giá vàng tăng cao khiến doanh nghiệp thay đổi chiến lược sản xuất. Thay vì tập trung vào các sản phẩm trọng lượng lớn, nhiều đơn vị đẩy mạnh sản xuất các loại sản phẩm từ 1 đến 3 phân.

Ông Dưng phân tích, khi chia nhỏ một chỉ vàng thành nhiều sản phẩm, doanh nghiệp có thể phục vụ nhiều khách hàng hơn. Một chỉ vàng chia ra 10 sản phẩm bán cho 10 người, thay vì bán số lượng lớn cho một người. Điều này vừa phù hợp túi tiền khách hàng, vừa đáp ứng tâm lý muốn sở hữu vàng may mắn đầu năm của không ít người dân.