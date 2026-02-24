Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Vàng nhẫn ngang giá vàng SJC

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng nay (24/2), giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, vàng nhẫn ngang giá vàng miếng SJC ở mốc 184,6 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý… niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 3,6 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC lên mốc 184,6 triệu đồng/lượng.

abc.png
Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn ngang nhau.

Giá vàng nhẫn cũng tăng và bằng giá vàng miếng. Theo đó, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ở mức 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng, tăng 2,1 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn Mi Hồng 182,1 - 184,6 triệu đồng/lượng.

Một số doanh nghiệp khác niêm yết giá vàng nhẫn chỉ kém vàng miếng SJC 100.000 đồng/lượng. Cụ thể, Phú Quý niêm yết ở mức 181,5 - 184,5 triệu đồng/lượng; nhẫn Doji niêm yết 181,6. - 184,5 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 5.230 USD/ounce, tăng 64 USD so với sáng qua. Hiện, giá vàng thế giới khoảng hơn 161 triệu đồng/lượng.

Giá bạc cũng tăng mạnh. Cuối giờ chiều qua, bạc thỏi Phú Quý ở mức 87 - 89 triệu đồng/kg, tăng 3 triệu đồng/kg so với đầu giờ sáng. Bạc Ancarat 88 triệu đồng/lượng…

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 25.051 đồng/USD, tăng 2 đồng so với đầu giờ sáng qua.

Giá USD Vietcombank niêm yết 25.760 - 26.170 đồng/USD (mua - bán), tăng 10 đồng so với sáng qua. Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do tăng mạnh lên mức 26.570 - 26.710 đồng/USD, tăng 270 đồng chiều mua và 360 đồng chiều bán.

Ngọc Mai
