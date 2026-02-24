Giá sầu riêng tăng cao nhất 3 năm qua

TPO - Sau kỳ nghỉ Tết, thị trường sầu riêng ghi nhận mặt bằng giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây, đặc biệt là ở nhóm hàng phục vụ xuất khẩu. Đà tăng chủ yếu được dẫn dắt bởi nhu cầu từ thị trường Trung Quốc trong bối cảnh nguồn cung trái vụ còn hạn chế.

Ghi nhận ngày 24/2 cho thấy, sầu riêng Monthong đạt chuẩn xuất khẩu được chào mua quanh ngưỡng 155.000 đồng/kg; Ri6 loại A phổ biến 87.000 - 92.000 đồng/kg. Các giống cao cấp như Musang King duy trì mức 115.000 - 120.000 đồng/kg, trong khi nhóm Chuồng Bò, Sáu Hữu loại đẹp dao động 75.000 - 80.000 đồng/kg. Ở thị trường nội địa, giá ít biến động hơn, song nhóm hàng đạt chuẩn xuất khẩu đã “tách” khỏi mặt bằng chung, trở thành lực kéo chính của toàn thị trường.

Lãnh đạo một doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng tại Bến Tre cho biết, đà tăng giá hiện nay phản ánh rõ quy luật cung - cầu theo mùa vụ. Sau Tết, nguồn cung trái vụ chưa vào rộ, trong khi doanh nghiệp phải gom hàng sớm để kịp lịch đóng container, tạo áp lực tăng giá cục bộ.

“Nhu cầu thu mua hàng đạt chuẩn tại các kho đang rất lớn, đẩy giá sầu riêng lên cao, đặc biệt với Monthong, chủng loại được đối tác nhập khẩu ưu tiên nhờ kích cỡ trái, tỷ lệ cơm và độ đồng đều dễ đáp ứng tiêu chuẩn. Thị trường Trung Quốc tiếp tục là động lực chính trong giai đoạn này”, vị này chia sẻ.

Bà Ngô Thị Thu Hồng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ameii Việt Nam - cho biết, khoảng cách giá giữa hàng đạt chuẩn xuất khẩu và hàng không đạt chuẩn đang nới rộng khá nhanh, cho thấy thị trường phân hóa ngày càng rõ theo chất lượng. Không chỉ Trung Quốc, các đối tác tại Nhật Bản, Canada và Mỹ đã tăng đơn hàng so với cuối năm trước, nhưng đồng thời siết chặt yêu cầu về mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Những lô hàng đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn hiện được thu mua với mức giá cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung.

Giá sầu riêng tăng cao giúp nông dân phấn khởi ngay từ đầu năm mới.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam - nhận định, nhu cầu sầu riêng từ Trung Quốc thường tăng mạnh vào đầu năm, nhất là quanh rằm tháng Giêng và các lễ hội sau Tết. Trong khi đó, sản lượng sầu riêng trong nước đang ở mùa nghịch vụ nên giá có xu hướng neo cao.

Tuy nhiên, theo ông Nguyên, mặt bằng giá hiện nay chỉ mang tính ngắn hạn. Khi bước vào chính vụ từ tháng 3-4, nguồn cung tăng nhanh có thể khiến giá điều chỉnh, đặc biệt nếu khâu tổ chức vùng nguyên liệu và chuỗi cung ứng không được kiểm soát tốt.

“Thị trường Trung Quốc đang siết chặt yêu cầu truy xuất nguồn gốc, chất lượng và điều kiện nhập khẩu, trong khi mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt. Đáng chú ý, từ năm nay nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc phải có thư xác nhận của cơ quan có thẩm quyền và đăng ký doanh nghiệp theo hướng quản lý chặt hơn. Doanh nghiệp Việt buộc phải tuân thủ nghiêm quy định về dư lượng, an toàn thực phẩm và chuẩn hóa quy trình sản xuất, đóng gói để tránh lặp lại những rủi ro từng xảy ra năm ngoái”, ông Nguyên nhấn mạnh.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc đặc biệt của ngành sầu riêng khi kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 3,86 tỷ USD, tăng hơn 20% so với năm trước và chiếm trên 45% tổng giá trị xuất khẩu rau quả cả nước. Đây là mức đóng góp lớn nhất từ trước tới nay của một mặt hàng đơn lẻ trong nhóm nông sản xuất khẩu, đóng vai trò “đầu tàu” kéo tăng trưởng toàn ngành trái cây.

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, với đà mở rộng diện tích trồng, cải thiện chất lượng và đa dạng hóa thị trường, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng năm 2026 có thể hướng tới mốc 4-4,5 tỷ USD.