Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

TPHCM khởi công công viên Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội

Ngô Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thường trực Thành ủy giao Đảng ủy UBND TPHCM lãnh đạo UBND TPHCM khẩn trương hoàn tất hồ sơ, thủ tục pháp lý để khởi công dự án công viên Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội gắn với mở rộng khu Bảo tàng Hồ Chí Minh, không gian Văn hóa Hồ Chí Minh và dự án mở rộng đường Nguyễn Tất Thành vào dịp 2/9.

Thường trực Thành ủy TPHCM vừa có thông báo kết luận về tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Thường trực Thành ủy yêu cầu các cấp, các ngành tập trung bắt tay vào công việc ngay sau kỳ nghỉ tết, rà soát toàn diện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của năm 2026 theo tinh thần tổng thể, đồng bộ, vừa trước mắt vừa lâu dài.

Từ nay đến hết tháng 3, TPHCM tập trung chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, tổ chức tuyển quân năm 2026 bảo đảm số lượng, chất lượng. Các ngành, các cấp khẩn trương xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tăng tốc triển khai, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10%.

Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu tập trung thực hiện hiệu quả các chỉ đạo về giải quyết ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập nước, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ và xây dựng thành phố không ma túy, chuẩn hóa, nâng cao trách nhiệm các ban chỉ đạo theo hướng rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, tăng cường chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát, nhất là trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và chuyển đổi số.

khu-dat-vang-h1-4120-6128jpg.jpg
Khu vực bến cảng Nhà Rồng, thuộc phường Xóm Chiếu, TPHCM. Ảnh: Hoàng Hùng.

Thường trực Thành ủy giao Đảng ủy UBND TPHCM lãnh đạo UBND TPHCM xử lý các công việc tồn đọng, tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn chuyên môn, củng cố năng lực, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, nhất là trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án đầu tư công. Đồng thời, khẩn trương hoàn tất hồ sơ, thủ tục pháp lý để khởi công dự án công viên Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội gắn với mở rộng khu Bảo tàng Hồ Chí Minh, không gian Văn hóa Hồ Chí Minh và dự án mở rộng đường Nguyễn Tất Thành vào dịp 2/9.

Ngô Tùng
#khởi công #công viên Cảng Nhà Rồng #Khánh Hội #Bảo tàng Hồ Chí Minh #Bến Nhà Rồng #dự án #đường Nguyễn Tất Thành

Xem thêm

Cùng chuyên mục