TPHCM khởi công công viên Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội

TPO - Thường trực Thành ủy giao Đảng ủy UBND TPHCM lãnh đạo UBND TPHCM khẩn trương hoàn tất hồ sơ, thủ tục pháp lý để khởi công dự án công viên Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội gắn với mở rộng khu Bảo tàng Hồ Chí Minh, không gian Văn hóa Hồ Chí Minh và dự án mở rộng đường Nguyễn Tất Thành vào dịp 2/9.

Thường trực Thành ủy TPHCM vừa có thông báo kết luận về tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Thường trực Thành ủy yêu cầu các cấp, các ngành tập trung bắt tay vào công việc ngay sau kỳ nghỉ tết, rà soát toàn diện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của năm 2026 theo tinh thần tổng thể, đồng bộ, vừa trước mắt vừa lâu dài.

Từ nay đến hết tháng 3, TPHCM tập trung chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, tổ chức tuyển quân năm 2026 bảo đảm số lượng, chất lượng. Các ngành, các cấp khẩn trương xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tăng tốc triển khai, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10%.

Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu tập trung thực hiện hiệu quả các chỉ đạo về giải quyết ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập nước, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ và xây dựng thành phố không ma túy, chuẩn hóa, nâng cao trách nhiệm các ban chỉ đạo theo hướng rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, tăng cường chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát, nhất là trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và chuyển đổi số.

Khu vực bến cảng Nhà Rồng, thuộc phường Xóm Chiếu, TPHCM. Ảnh: Hoàng Hùng.

Thường trực Thành ủy giao Đảng ủy UBND TPHCM lãnh đạo UBND TPHCM xử lý các công việc tồn đọng, tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn chuyên môn, củng cố năng lực, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, nhất là trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án đầu tư công. Đồng thời, khẩn trương hoàn tất hồ sơ, thủ tục pháp lý để khởi công dự án công viên Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội gắn với mở rộng khu Bảo tàng Hồ Chí Minh, không gian Văn hóa Hồ Chí Minh và dự án mở rộng đường Nguyễn Tất Thành vào dịp 2/9.