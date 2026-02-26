Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Ôtô đâm vào công trường trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thành Đạt
TPO - Khoảng 13h ngày 26/2, tại Km 159+350 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua xã Tân Hợp, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người bị thương nặng.

Theo đơn vị quản lý vận hành tuyến, thời điểm trên, ôtô con BKS 30K-391.xx lưu thông theo hướng Lào Cai đi Nội Bài. Khi đến vị trí trên, xe mất lái, đâm vào rào tôn bảo vệ bên đường rồi lao ra khu vực đang thi công mở rộng.

Cú va chạm khiến 2 người trên xe bị thương. Trong đó, một người bị thanh sắt từ rào chắn đâm vào ngực, mất nhiều máu và được đưa đi cấp cứu. Phần rào tôn bảo vệ công trường bị hư hỏng, phương tiện biến dạng phần đầu.

27660.jpg
Ô tô mất vỡ móp phần đầu, rào chắn đâm xuyên qua kính. Ảnh: NDCC.
27658.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NDCC.

Thời điểm xảy ra tai nạn, thời tiết khô ráo, trời nắng, tầm nhìn bảo đảm. Hệ thống biển báo, rào chắn và thiết bị cảnh báo tại khu vực thi công được bố trí đầy đủ.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn trên tuyến và xử lý vụ việc.

Nguyên nhân tai nạn đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Thành Đạt
