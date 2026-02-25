Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Tài xế xe tải gây tai nạn chết người trên Đại lộ Thăng Long bị bắt sau 3 ngày bỏ trốn

Thanh Hà
TPO - Tài xế xe ô tô tải đâm một người tử vong trên Đại lộ Thăng Long (Hà Nội), rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

tai-nan.jpg
Chiếc xe liên quan đến vụ việc.

Trước đó, rạng sáng 8/2, trên Đại lộ Thăng Long (An Khánh, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến một người tử vong, thi thể bị xe cán qua không thể nhận dạng.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã An Khánh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội vào cuộc điều tra làm rõ.

Sau 3 ngày đêm xác minh, cơ quan Công an đã làm rõ xe tải nghi vấn và tài xế là Đặng Ngọc Khánh (SN 1988, trú tại xã Suối Hai, Hà Nội).

Trước các tài liệu chứng cứ, tài xế Khánh đã thừa nhận gây ra vụ tai nạn, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Đáng chú ý, sau khi xảy ra tai nạn, Khánh đã xuống kiểm tra và sau đó rời khỏi hiện trường.

Thanh Hà
