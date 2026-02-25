Đâm trọng thương người cùng xã để cướp tài sản rồi đưa đi cấp cứu

Sau khi đâm anh Nguyễn Văn Tuấn (người cùng xã) trọng thương để cướp chiếc điện thoại và xe máy, bị can Nguyễn Ngọc Trùng Khánh đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Lên kế hoạch phạm tội

Ngày 25/2, Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Trùng Khánh (20 tuổi, trú tại thôn Bái Đô, xã Đại Xuyên, Hà Nội) về các tội “Giết người; Cướp tài sản; Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Cáo trạng xác định, Khánh là đối tượng không nghề nghiệp ổn định. Do cần tiền chi tiêu cá nhân nên nảy sinh ý định cướp tài sản của người khác.

Khoảng 18h ngày 29/5/2025, Khánh mang theo một con dao bầu sắc nhọn, dài 30,5cm, giấu trong cạp quần với mục đích làm hung khí gây án.

Mục tiêu đầu tiên của Khánh là anh Lại Thanh Phong (19 tuổi, trú tại thôn Hoàng Nguyên, xã Đại Phong). Khánh rủ anh Phong đi chơi điện tử, dự tính sẽ cướp nhưng do quán Internet đông người, Khánh không thực hiện được.

Không từ bỏ ý định, Khánh tiếp tục chọn mục tiêu thứ hai là anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 2008, cùng trú tại xã Đại Xuyên). Bị can gọi điện nói dối, nhờ anh Tuấn chở đi lấy tiền công phụ hồ. Tin tưởng Khánh là thanh niên cùng làng, anh Tuấn điều khiển xe máy Honda Wave BKS 29Y7-691.29 đến đón Khánh tại quán Internet.

Trên đường đi, Khánh mượn điện thoại của anh Tuấn giả vờ gọi cho người trả tiền, rồi bảo anh chở ra khu vực cánh đồng gần cầu cống Trại Cao, thuộc thôn Bái Đô.

Khi đến nơi vắng vẻ, Khánh bảo Tuấn dừng xe. Lợi dụng lúc nạn nhân sơ hở, Khánh đứng phía sau, rút dao từ cạp quần đâm một nhát vào vùng hạ sườn phải của anh Tuấn.

Thấy nạn nhân xoay người lại, bị can Khánh tiếp tục đâm nhát thứ hai trúng vùng lưng phải.

Bị tấn công bất ngờ, anh Tuấn bỏ chạy thì trượt ngã xuống lòng máng mương bê tông. Khánh tiếp tục tiến lại, dùng tay đẩy anh Tuấn xuống mương nước. Anh Tuấn phải van xin, hứa không tố giác, Khánh mới kéo nạn nhân lên.

Nạn nhân van xin đưa đi cấp cứu

Khánh sau đó ép anh Tuấn cung cấp mật khẩu mở khóa điện thoại và thoát tài khoản iCloud. Chiếm được quyền kiểm soát chiếc điện thoại iPhone 15 ProMax. Anh Tuấn van xin để Khánh chở mình đi cấp cứu và được đồng ý.

Khánh đưa nạn nhân đến Phòng khám Đa khoa khu vực Tri Thủy rồi bỏ anh Tuấn ở đó, lấy xe máy của nạn nhân rời đi. Theo định giá, tài sản bị chiếm đoạt gồm chiếc điện thoại iPhone 15 ProMax trị giá 20 triệu đồng và xe máy Honda Wave trị giá 12 triệu đồng, tổng cộng là 32 triệu đồng.

Kết quả điều tra xác định, sau khi gây án, Khánh mang điện thoại của nạn nhân bán được 20 triệu đồng, sau đó mua lại một chiếc iPhone 12 Pro Max với giá 11,5 triệu đồng và nhận lại 8,5 triệu đồng tiền mặt.

Chiếc xe máy cướp được, Khánh để tại quán cà phê với ý định tiếp tục mang đi bán. Chiều 30/5/2025, khi Khánh quay lại quán cà phê để lấy xe máy thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Anh Nguyễn Văn Tuấn được cấp cứu kịp thời nên thoát chết, kết luận giám định pháp y xác định, tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh là 36%.

Cơ quan điều tra đã thu giữ chiếc xe máy Honda Wave BKS 29Y7-691.29 và chiếc điện thoại iPhone 15 ProMax, trả lại cho anh Tuấn. Đối với anh Nguyễn Bảo Ngọc (chủ cửa hàng Bảo Ngọc Mobile) đã mua chiếc điện thoại từ Khánh, cơ quan điều tra xác định, anh này không biết đây là tài sản do phạm tội mà có nên không xem xét xử lý hình sự.

Về trách nhiệm dân sự, mẹ của bị can Khánh đã bồi thường cho anh Tuấn 70 triệu đồng. Tuy nhiên, bị hại tiếp tục yêu cầu bồi thường thêm 30 triệu đồng. Ngoài ra, anh Nguyễn Bảo Ngọc - chủ cửa hàng, chủ sở hữu chiếc iPhone 12 Pro Max yêu cầu bị can bồi thường 8,5 triệu đồng.

Viện Kiểm sát đánh giá hành vi của Nguyễn Ngọc Trùng Khánh có sự chuẩn bị từ trước, mang theo hung khí nguy hiểm, lựa chọn địa điểm vắng người để ra tay, tấn công nạn nhân từ phía sau với các nhát đâm vào vùng trọng yếu trên cơ thể.

Dù hậu quả chết người chưa xảy ra, song hành vi của Khánh đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người” với tình tiết định khung giết người liền trước hoặc ngay sau đó thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng và có tính chất côn đồ.

Đối với hành vi dùng vũ lực nhằm chiếm đoạt tài sản, gây thương tích cho bị hại với tỷ lệ 36% đủ căn cứ truy tố về tội “Cướp tài sản”, và hành vi sử dụng dao bầu được xác định là vũ khí quân dụng theo kết luận giám định, do vậy, hành vi này của Khánh còn cấu thành tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.