Đột kích quán karaoke lúc nửa đêm, phát hiện 19 dân chơi 'bay lắc'

TPO - Kiểm tra đột xuất một quán karaoke trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, lực lượng công an phát hiện nhóm thanh niên tụ tập trong phòng VIP, có biểu hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an tỉnh Phú Thọ vừa thông tin, khoảng 0h ngày 3/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiến hành kiểm tra quán Karaoke K-Club, tại tổ dân phố Sậu, phường Vĩnh Phúc.

Nhóm đối tượng sử dụng ma túy tại quán karaoke. Ảnh: Thanh Nghiêm

Tại phòng VIP 4, lực lượng chức năng phát hiện 19 người (15 nam, 4 nữ) có biểu hiện nghi vấn liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test nhanh, có 6 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Khám xét tại chỗ, tổ công tác thu giữ 1 túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng là ma túy Ketamine (0,848 gam); 1 tờ tiền nước ngoài gấp gọn bên trong chứa Ketamine (0,206 gam); 2 tờ tiền Việt Nam mệnh giá 2.000 đồng bám dính chất bột màu trắng; 1 đĩa sứ màu trắng; 2 bật lửa ga đã qua sử dụng; 1 vỏ lon bia kim loại nhãn hiệu Tiger bị cắt làm hai phần cùng một số vật dụng liên quan khác.

Quá trình điều tra ban đầu xác định Bùi Việt Thắng (SN 2000, trú xã Tam Dương) và Nguyễn Văn Đức (SN 1995, trú phường Vĩnh Phúc) là hai đối tượng tổ chức cho 6 người sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke này.

Tang vật được thu giữ. Ảnh: Thanh Nghiêm

Mở rộng điều tra, ngày 4/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Đức tại tổ dân phố Gò Dung, phường Vĩnh Phúc. Lực lượng chức năng thu giữ thêm 3 gói ma túy Ketamine tổng khối lượng 7,632 gam và 45 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc (MDMA) tổng khối lượng 16,175 gam.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng đã thành khẩn khai nhận hành vi vi phạm. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 5/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” để tiếp tục điều tra, mở rộng xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.