Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Giả danh công an để lừa tiền của người đánh rơi điện thoại

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một đối tượng ở TP. Huế bị điều tra vì mạo danh cán bộ Công an phường An Cựu với mục đích yêu cầu người đánh rơi điện thoại chuyển tiền để “giải quyết dân sự”, sau đó chiếm đoạt tiền.

Ngày 25/2, Công an phường An Cựu (TP. Huế) cho biết, vừa vào cuộc điều tra một đối tượng thanh niên có hành vi giả danh công an nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

doi-tuong-nghia-2.jpg
Đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa tại cơ quan công an.

Trước đó, Công an phường An Cựu tiếp nhận đơn trình báo của chị H.T.V. (SN 2005, trú phường Phú Xuân, TP. Huế). Theo trình bày, ngày 22/2, chị V. đánh rơi điện thoại iPhone 14 Pro Max tại khu vực đường Nhật Lê (phường Phú Xuân) và đăng thông tin tìm kiếm trên Facebook.

Đến trưa 23/2, một người sử dụng số điện thoại 0877.619.788 liên hệ, cho biết đã nhặt được điện thoại và hẹn chị V. đến địa chỉ số 18 Hoàng Quốc Việt (phường An Cựu) để nhận lại tài sản.

Tại trước nhà số 18 Hoàng Quốc Việt, chị V. gặp một nam thanh niên tự xưng tên Tuấn, giới thiệu là cán bộ Công an phường An Cựu. Người này đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật, nói đang giữ chiếc điện thoại và yêu cầu chị V. chuyển 6,5 triệu đồng để “giải quyết dân sự” rồi mới trả lại tài sản.

Tin lời, do không đủ tiền, chị V. đã chuyển trước 4 triệu đồng theo yêu cầu. Sau khi nhận tiền, nam thanh niên rời đi, hứa sẽ sớm trao trả điện thoại nhưng sau đó không thực hiện cam kết. Nghi bị lừa, chị V. đến Công an phường An Cựu trình báo.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường An Cựu khẩn trương xác minh, truy xét và xác định đối tượng là Nguyễn Văn Nghĩa (SN 2001, trú 1212 Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài, TP. Huế). Nghĩa được xác định đã giả danh cán bộ công an, đưa ra thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của bị hại.

Vụ việc hiện được Công an phường An Cựu tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Ngọc Văn
#giả danh #công an #Công an phường An Cựu #TP. Huế #đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa #đánh rơi #điện thoại iPhone #lừa đảo #chiếm đoạt tài sản #truy xét

Xem thêm

Cùng chuyên mục