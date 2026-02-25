Giả danh công an để lừa tiền của người đánh rơi điện thoại

TPO - Một đối tượng ở TP. Huế bị điều tra vì mạo danh cán bộ Công an phường An Cựu với mục đích yêu cầu người đánh rơi điện thoại chuyển tiền để “giải quyết dân sự”, sau đó chiếm đoạt tiền.

Ngày 25/2, Công an phường An Cựu (TP. Huế) cho biết, vừa vào cuộc điều tra một đối tượng thanh niên có hành vi giả danh công an nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa tại cơ quan công an.

Trước đó, Công an phường An Cựu tiếp nhận đơn trình báo của chị H.T.V. (SN 2005, trú phường Phú Xuân, TP. Huế). Theo trình bày, ngày 22/2, chị V. đánh rơi điện thoại iPhone 14 Pro Max tại khu vực đường Nhật Lê (phường Phú Xuân) và đăng thông tin tìm kiếm trên Facebook.

Đến trưa 23/2, một người sử dụng số điện thoại 0877.619.788 liên hệ, cho biết đã nhặt được điện thoại và hẹn chị V. đến địa chỉ số 18 Hoàng Quốc Việt (phường An Cựu) để nhận lại tài sản.

Tại trước nhà số 18 Hoàng Quốc Việt, chị V. gặp một nam thanh niên tự xưng tên Tuấn, giới thiệu là cán bộ Công an phường An Cựu. Người này đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật, nói đang giữ chiếc điện thoại và yêu cầu chị V. chuyển 6,5 triệu đồng để “giải quyết dân sự” rồi mới trả lại tài sản.

Tin lời, do không đủ tiền, chị V. đã chuyển trước 4 triệu đồng theo yêu cầu. Sau khi nhận tiền, nam thanh niên rời đi, hứa sẽ sớm trao trả điện thoại nhưng sau đó không thực hiện cam kết. Nghi bị lừa, chị V. đến Công an phường An Cựu trình báo.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường An Cựu khẩn trương xác minh, truy xét và xác định đối tượng là Nguyễn Văn Nghĩa (SN 2001, trú 1212 Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài, TP. Huế). Nghĩa được xác định đã giả danh cán bộ công an, đưa ra thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của bị hại.

Vụ việc hiện được Công an phường An Cựu tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.