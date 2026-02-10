Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo cài đặt phần mềm độc hại trên mạng xã hội dịp Tết

HHTO - Thời điểm cận Tết Nguyên đán, các hoạt động mua bán, đầu tư, giao dịch trực tuyến có xu hướng gia tăng mạnh. Lợi dụng tâm lý muốn kiếm lời nhanh, nhận quà, ưu đãi dịp cuối năm của người dân, các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng đã gia tăng hoạt động với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi. Trước tình hình này, Công an tỉnh Ninh Bình đã phát đi cảnh báo về hình thức lừa đảo cài đặt phần mềm độc hại thông qua mạng xã hội.

Theo cơ quan chức năng, các đối tượng thường lập fanpage giả mạo hoặc tài khoản mạng xã hội có tên, logo, hình ảnh dễ gây nhầm lẫn với các sàn giao dịch tiền điện tử, ứng dụng đầu tư, nền tảng tài chính uy tín.

Sau đó, chúng chạy quảng cáo hoặc đăng tải các bài viết với nội dung hấp dẫn như “tặng tiền điện tử miễn phí”, “ưu đãi cho người dùng mới”, “hỗ trợ cài đặt phần mềm giao dịch trên máy tính” để thu hút người dùng truy cập.

Khi người dùng bấm vào các đường link được chia sẻ và tải về phần mềm theo hướng dẫn, thiết bị có nguy cơ bị cài đặt mã độc. Phần mềm độc hại này có thể âm thầm hoạt động, cho phép đối tượng xấu chiếm quyền điều khiển thiết bị, theo dõi thao tác người dùng, đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản mạng xã hội, email, dữ liệu đăng nhập ngân hàng hoặc ví tiền điện tử. Nhiều trường hợp đã bị chiếm đoạt tài sản, thậm chí tài khoản của nạn nhân còn bị lợi dụng để tiếp tục phát tán nội dung lừa đảo.

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng, đặc biệt là trong dịp Tết. Người dùng không nên tin vào các quảng cáo “tặng tiền”, “lợi nhuận cao”, “ưu đãi lớn” xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội; không tải và cài đặt phần mềm từ các đường link lạ, không rõ nguồn gốc. Việc cài đặt ứng dụng chỉ nên thực hiện thông qua website hoặc kênh chính thức của các đơn vị uy tín.

Bên cạnh đó, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã xác thực OTP, khóa bảo mật ví điện tử cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trên mạng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý kịp thời.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng phức tạp, việc chủ động phòng ngừa và nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân là yếu tố quan trọng giúp người dân tránh rơi vào bẫy lừa đảo, bảo đảm an toàn tài sản và an ninh mạng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.