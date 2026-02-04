Thêm một loại giấy tờ quan trọng vừa được tích hợp trên VNeID

HHTO - Ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID vừa tiếp tục được mở rộng tiện ích khi một loại giấy tờ quan trọng vừa được tích hợp bổ sung trên nền tảng này. Đây được xem là bước tiến mới trong quá trình số hóa giấy tờ cá nhân, giúp người dân thuận tiện hơn khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Sổ đỏ xuất hiện trong “Ví giấy tờ” trên VNeID

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ở phiên bản VNeID mới nhất, người dân đã có thể tích hợp sổ đỏ trực tiếp vào tài khoản định danh điện tử. Sau khi hoàn tất, thông tin sổ đỏ sẽ được hiển thị trong mục “Ví giấy tờ”, tương tự như căn cước công dân, giấy phép lái xe hay đăng ký xe trước đây.

Dữ liệu sổ đỏ được đồng bộ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, đồng thời đối soát với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nhằm đảm bảo tính chính xác và hợp pháp của thông tin.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Giảm bớt giấy tờ khi làm thủ tục hành chính

Việc tích hợp sổ đỏ trên VNeID được đánh giá sẽ giúp người dân hạn chế mang theo giấy tờ bản cứng, giảm nguy cơ thất lạc, hư hỏng. Trong nhiều trường hợp, người dân có thể xuất trình thông tin điện tử ngay trên ứng dụng khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc làm việc với cơ quan chức năng.

Đây cũng là tiền đề để tiến tới thực hiện các giao dịch đất đai trong môi trường số, phù hợp với định hướng chuyển đổi số quốc gia trong thời gian tới.

Cách cập nhật và sử dụng

Để sử dụng tính năng này, người dân cần cập nhật ứng dụng VNeID lên phiên bản mới nhất thông qua App Store hoặc Google Play. Sau đó, truy cập mục “Ví giấy tờ” và thực hiện các bước tích hợp theo hướng dẫn trên ứng dụng.

Trong trường hợp dữ liệu chưa được hiển thị, người dân có thể cần chờ hệ thống đồng bộ hoặc liên hệ cơ quan chức năng để được hỗ trợ cập nhật thông tin.

VNeID ngày càng mở rộng tiện ích

Trước khi sổ đỏ được tích hợp, VNeID đã cho phép người dân lưu trữ và sử dụng nhiều loại giấy tờ quan trọng như căn cước công dân, giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm xã hội. Việc bổ sung thêm sổ đỏ tiếp tục khẳng định định hướng phát triển VNeID thành nền tảng định danh số dùng chung, phục vụ đa dạng nhu cầu trong đời sống hằng ngày.

Việc ngày càng nhiều giấy tờ được “đưa lên điện thoại” được kỳ vọng sẽ giúp người dân tiết kiệm thời gian, đơn giản hóa thủ tục và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong thời gian tới.