Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Công dân số

Google News

Người dùng Instagram sắp phải trả phí cho nhiều tính năng độc quyền mới

Sơn Trần

HHTO - Meta chuẩn bị thử nghiệm các gói đăng ký trả phí trên Instagram, Facebook và WhatsApp với nhiều tính năng độc quyền mới.

Mặc dù các nền tảng mạng xã hội về cơ bản vẫn miễn phí sử dụng trong suốt thời gian qua, nhưng xu hướng xuất hiện các hình thức kiếm tiền mới ngày càng phổ biến. Lấy X (trước đây là Twitter) làm ví dụ điển hình - nền tảng này hiện đang tính phí cho tính năng xác minh, trong khi trước đây đây là dịch vụ miễn phí dành cho người dùng nổi bật.

Tương tự, YouTube Premium cung cấp trải nghiệm loại bỏ quảng cáo, tiếp tục phát lại và nhiều tính năng khác. Giờ đây, Meta dường như cũng muốn đi theo hướng tương tự với nhiều gói đăng ký cao cấp sắp ra mắt.

Instagram, Facebook và WhatsApp sẽ có thêm gói đăng ký cao cấp

Meta đã xác nhận với TechCrunch về kế hoạch này vào ngày 26/1/2026. Công ty sẽ thử nghiệm các dịch vụ trả phí trên các nền tảng phổ biến nhất như Facebook, Instagram và WhatsApp, trong đó Instagram được coi là nền tảng chủ chốt trong chiến lược kiếm tiền này.

Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về thời điểm ra mắt cụ thể, nhưng ý tưởng được cho là nhằm "mở khóa khả năng làm việc và sáng tạo nhiều hơn" đồng thời mở rộng tích hợp AI. Theo TechCrunch, "trải nghiệm cốt lõi" vẫn sẽ miễn phí, trong khi gói trả phí chỉ đơn giản là bổ sung thêm vào bộ công cụ hiện có.

Những tính năng nào sẽ có trong gói cao cấp?

Instagram có thể sớm cho phép người dùng trả phí để xem stories ẩn danh mà không để người đăng biết. Ngoài ra, người dùng cao cấp có thể được sử dụng danh sách đối tượng không giới hạn cùng với danh sách độc quyền hiển thị những người đang theo dõi mà chưa được theo dõi lại.

Điểm nhấn lớn nhất trên tất cả các nền tảng dường như là việc tích hợp chương trình AI Manus, sản phẩm Meta vừa mua lại với giá được cho là 2 tỷ USD. Chương trình này được kỳ vọng sẽ cạnh tranh trực tiếp với các mô hình AI như ChatGPT và Gemini.

Hiện tại, thông tin chi tiết về giá cả, ngày ra mắt và tính khả dụng theo khu vực vẫn chưa được tiết lộ. Điều chắc chắn là mỗi nền tảng sẽ có gói đăng ký riêng biệt thay vì áp dụng một phương án chung cho tất cả.

coverfb.jpg
Sơn Trần
MTMobile
#Instagram trả phí #tính năng độc quyền #Meta #đăng ký

Cùng chuyên mục