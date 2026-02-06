Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Apple bắt đầu bán ra iPhone 16 tân trang, có gì khác mà giá lại rẻ hơn hẳn?

Sơn Trần

HHTO - Apple mới đây đã chính thức đưa dòng iPhone 16 tân trang lên gian hàng bán trực tuyến của hãng, mở ra thêm lựa chọn cho người dùng muốn sở hữu smartphone đời mới với mức giá “mềm” hơn đáng kể so với hàng nguyên seal. Vậy iPhone 16 tân trang khác gì so với máy mới và vì sao giá lại rẻ hơn?

Theo thông tin công bố, iPhone 16 tân trang là những thiết bị đã từng được kích hoạt, bị trả lại hoặc gặp lỗi nhỏ trong quá trình phân phối, sau đó được Apple thu hồi và đưa vào quy trình làm mới. Trước khi bán ra thị trường, các máy này đều trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt, được thay pin mới, thay vỏ ngoài mới và đảm bảo đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng của Apple.

Về cơ bản, iPhone 16 tân trang có ngoại hình gần như không khác gì máy mới. Các linh kiện quan trọng vẫn là hàng chính hãng, hiệu năng và trải nghiệm sử dụng tương đương phiên bản bán mới trên thị trường. Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất nằm ở phần đóng gói: Máy tân trang thường được đặt trong hộp đơn giản hơn và chỉ đi kèm cáp sạc, không đóng hộp đầy đủ.

Một yếu tố khiến iPhone 16 tân trang thu hút sự quan tâm của người dùng chính là mức giá. So với giá niêm yết ban đầu, các mẫu iPhone 16 refurbished hiện được Apple giảm từ khoảng 12% đến hơn 20%, tùy từng phiên bản và dung lượng bộ nhớ. Mức chênh lệch này có thể lên tới vài trăm USD, đủ để tạo sức hút với những người dùng muốn tiết kiệm chi phí nhưng vẫn ưu tiên sản phẩm chính hãng. Cụ thể, mức giá khởi điểm cho bản tiêu chuẩn là 619 USD (khoảng 16 triệu đồng), thấp hơn đáng kể so với mức giá 799 USD khi ra mắt và 699 USD của hàng mới hiện tại.

vs-youtube-iphone16proapplewatch10hands-onfromappleevent-2-18-1769274304447-1769274304651509348792jpg.jpg
iPhone 16 series được Apple cho ra mắt vào tháng 9/2024.

Đáng chú ý, Apple vẫn áp dụng chế độ bảo hành tiêu chuẩn 1 năm cho iPhone 16 tân trang, tương đương với máy mới. Người dùng cũng có thể mua thêm gói AppleCare+ nếu có nhu cầu mở rộng bảo hành và bảo vệ thiết bị. Đây là điểm khác biệt lớn so với các sản phẩm iPhone đã qua sử dụng trôi nổi trên thị trường.

Việc Apple bán iPhone 16 tân trang được đánh giá là bước đi quen thuộc của hãng nhằm tối ưu vòng đời sản phẩm, đồng thời mang đến thêm lựa chọn cho người tiêu dùng. Với mức giá dễ tiếp cận hơn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, bảo hành chính hãng, iPhone 16 tân trang được xem là phương án phù hợp với những ai không quá đặt nặng yếu tố “mới nguyên seal” nhưng vẫn muốn trải nghiệm dòng iPhone đời mới.

coverfb.jpg
Sơn Trần
Theo MacRumors
