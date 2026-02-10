Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

YouTube có thêm tính năng giúp phụ huynh đặt giới hạn xem Shorts của trẻ em

Như Lê

HHTO - Google công bố nhiều cập nhật mới nhằm tăng cường bảo vệ thanh thiếu niên trên môi trường số. Trong đó, điểm đáng chú ý là việc YouTube có thêm tính năng cho phép phụ huynh kiểm soát thời lượng xem trang Shorts - dạng nội dung ngắn đang thu hút mạnh mẽ người dùng trẻ.

Theo đó, trên YouTube, các biện pháp bảo vệ tích hợp cho thanh thiếu niên bao gồm: mặc định thiết lập video tải lên ở chế độ riêng tư, tắt tính năng tự động phát (autoplay), và tự động bật nhắc nhở “Nhắc tôi dừng xem” (Take a Break) cũng như “Nhắc tôi khi đến giờ đi ngủ” (Bedtime) để khuyến khích thói quen trực tuyến lành mạnh.

google-chia-se-cac-tinh-nang-bao-ve-tre-em-tren-khong-gian-mang-nhan-ngay-internet-an-toan-hon-2026.jpg

Đặc biệt, để đáp ứng mối quan tâm của phụ huynh về nội dung ngắn, YouTube giới thiệu tính năng Giới hạn xem trang Shorts như một công cụ kiểm soát dành cho phụ huynh. Trong phần cài đặt trải nghiệm có giám sát của tài khoản trẻ em, phụ huynh có thể thiết lập thời lượng xem Shorts.

Đây là tính năng trao quyền cho phụ huynh quản lý chặt chẽ thời lượng xem nội dung ngắn của con cái; phụ huynh sẽ sớm thấy tùy chọn đặt giới hạn xem Shorts về mức 0. Tính năng này nhằm hạn chế tình trạng trẻ sa đà vào nội dung ngắn mang tính giải trí liên tục.

Bên cạnh đó, ứng dụng Family Link sẽ giúp cha mẹ quản lý thiết bị và Tài khoản Google của con. Bằng cách liên kết tài khoản của cha mẹ với tài khoản của con qua Family Link, phụ huynh có thể phê duyệt hoặc chặn tải ứng dụng, đặt giới hạn thời gian sử dụng thiết bị (screen time) và xem vị trí thiết bị. Ứng dụng cũng cung cấp chế độ "Giờ học" (School time) giúp giảm thiểu xao nhãng khi học tập...

ung-dung-family-link-la-cong-cu-mien-phi-giup-cha-me-quan-ly-thiet-bi-va-tai-khoan-google-cua-con.jpg

Trong khi đó, với Trung tâm dành cho gia đình (Family Center) trên YouTube, cha mẹ và thanh thiếu niên có thể liên kết tài khoản để cùng chia sẻ thông tin. Sau khi liên kết, cha mẹ sẽ nhận được thông báo khi con tải lên video mới hoặc đăng ký một kênh mới. Điều này giúp phụ huynh dễ dàng bắt chuyện về sở thích của con mà vẫn tôn trọng quyền riêng tư khi xem video.

Bên cạnh các giải pháp công nghệ, Google cũng phối hợp với chính quyền địa phương để hỗ trợ hướng dẫn người dùng sử dụng mạng an toàn. Bên cạnh đó, chức năng bảo vệ chống gian lận của Google Play (Google Play Protect) tiếp tục nhận diện và ngăn chặn việc cài đặt các ứng dụng độc hại nhắm vào người dùng Việt Nam. Kể từ khi ra mắt vào đầu năm 2025 đến nay, tính năng này đã ngăn chặn 9,89 triệu lượt cài đặt các ứng dụng nghi ngờ có mã độc và bảo vệ 2,17 triệu thiết bị Android.

4ce4c2c4-7414-4c09-9c6f-68d7d7c2d892.jpg
Như Lê
#YouTube Shorts #phụ huynh #bảo vệ trẻ em #giới hạn xem #Google #nội dung ngắn

