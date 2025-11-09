Bảo vệ trường tiểu học ở Hải Phòng tổ chức 'bay lắc' tại phòng làm việc

TPO - Trần Văn C (SN 1983), bảo vệ một trường tiểu học tại phường Hòa Bình, TP Hải Phòng rủ bạn góp tiền mua ma túy (loại ketamine và thuốc lắc) rồi về phòng bảo vệ trường và cùng nhau sử dụng.

Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn C (SN 1983) và Vũ Văn H (SN 1987) về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, xảy ra tại một trường tiểu học trên địa bàn phường Hòa Bình.

Kết quả điều tra bước đầu thể hiện, tối 20/9, Trần Văn C là bảo vệ trường tiểu học trên địa bàn phường Hòa Bình (TP Hải Phòng) đã rủ bạn là Vũ Văn H cùng sử dụng ma túy tại phòng bảo vệ nhà trường.

Hai người góp tiền mua ma túy tổng hợp từ một đối tượng khác, sau đó mang về trường sử dụng.

Tang vật trong vụ án.

Khi lực lượng cảnh sát kiểm tra, phát hiện nhiều tang vật liên quan đến việc sử dụng ma túy, gồm: đĩa sứ, ống hút cuộn bằng tờ tiền, thẻ căn cước công dân có bám dính chất bột trắng, cùng các túi nilon chứa chất bột và viên nén màu xanh, đỏ nghi là ma túy tổng hợp.

Giám định tang vật, Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hải Phòng xác định, chất bột thu giữ là ma túy (loại Ketamine), các viên nén màu xanh và đỏ là ma túy loại MDMA (còn gọi là thuốc lắc). Mẫu nước tiểu của cả hai đối tượng đều dương tính với ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan công an, Trần Văn C khai là người chủ động liên hệ mua ma túy, rủ Vũ Văn H cùng sử dụng và chọn phòng bảo vệ của trường tiểu học, nơi mình đang làm việc làm địa điểm tổ chức sử dụng ma túy. Sau khi sử dụng, cả hai vẫn để lại nhiều tang vật tại hiện trường thì bị lực lượng công an phát hiện, lập biên bản thu giữ.