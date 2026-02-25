Lời khai tài xế xe ôm bị tố 'chặt chém' nữ du khách người Mỹ

TPO - Làm việc với công an, tài xế Phạm Văn Lịch thừa nhận đón bà Clarissa April tại Hồ Hoàn Kiếm, tự ý chở du khách đi ngoài lịch trình rồi nhận 1 triệu đồng. Ông Lịch cam kết không tái phạm, xin lỗi và hoàn trả tiền cho nữ du khách.

Hình ảnh nữ du khách chụp ảnh cùng tài xế xe ôm được tài khoản Ngô Trung Đức chia sẻ trên mạng xã hội.

Ngày 24/2, nhận được trình báo của du khách quốc tịch Mỹ - bà Clarissa April - phản ánh bị "xe ôm" chở vòng vèo qua một số tuyến phố và "chặt chém" giá cao, UBND phường Hoàn Kiếm đã chỉ đạo Công an phường phối hợp đơn vị chuyên môn vào cuộc, xác minh "xe ôm" là ông Phạm Văn Lịch (SN 1964, thường trú tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội).

Nữ du khách nhận lại số tiền sau vụ việc.

Ông Lịch.

Tại trụ sở Công an, ông Lịch đã khai nhận đón du khách từ Bảo tàng Dân tộc học (Số 1 Nguyễn Văn Huyên, Nghĩa Đô) về 66 Tràng Tiền (Hoàn Kiếm). Quá trình di chuyển, lái xe đi đến nhiều địa điểm ngoài yêu cầu của du khách như Lăng Bác, cà phê đường tàu ... rồi mới về đến 66 Tràng Tiền và yêu cầu trả 1 triệu đồng. Sau đó nữ du khách đã thanh toán đủ và 23h cùng ngày đã đến Công an phường Hoàn Kiếm trình báo.

Ông Phạm Văn Lịch khai nhận nội dung vi phạm như trên đồng thời xin cam kết không tái phạm, hoàn trả tiền và xin lỗi du khách, trả lại 1 triệu đồng.

Bà April cũng đã xác nhận không có việc đe doạ và vui vẻ trả cho ông Lịch 200 nghìn đồng (là tiền thuê ông Lịch chở đi trước đó) và nhận lại 800 nghìn đồng.

Đồng thời bà Clarissa April bày tỏ sự cám ơn đối với sự nhiệt tình giúp đỡ của Công an phường Hoàn Kiếm.

Hiện CAP Hoàn Kiếm đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt Phạm Văn Lịch về hành vi trên.