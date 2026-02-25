Tạm giữ người đàn ông bị tố nhiều lần đưa nữ sinh vào nhà nghỉ làm 'chuyện người lớn'

TPO - Người đàn ông ở Đắk Lắk bị tạm giữ sau khi bị tố nhiều lần đưa nữ sinh chưa đủ 16 tuổi vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục.

Ngày 25/2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Võ Văn T. (25 tuổi, trú xã Cư M’ta, Đắk Lắk), để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Đối tượng Võ Văn T. tại cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, ngày 21/2, Công an tỉnh tiếp nhận tin tố giác của người dân về việc T. có quan hệ tình dục với N. (SN 2010, trú tại xã M’Đrắk, Đắk Lắk).

Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định T. và N. có quan hệ tình cảm. Từ tháng 12/2025 đến tháng 2/2026, T. đã 3 lần đưa N. vào một nhà nghỉ trên địa bàn xã M’Đrắk, để thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Theo công an, thời điểm bị T. thực hiện hành vi xâm hại tình dục, N. đang là học sinh, chưa đủ 16 tuổi. Làm việc với công an, bước đầu T. đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.