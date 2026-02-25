Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hẹn gặp tại nhà nghỉ nói chuyện nợ nần, nữ nhân viên tạp vụ rút dao đâm chủ nợ

Huỳnh Thủy
TPO - Lo sợ gia đình biết chuyện nợ nần sau nhiều lần bị đòi tiền, nữ nhân viên tạp vụ tại một trường đại học ở Đắk Lắk đã hẹn gặp chủ nợ tại nhà nghỉ để nói chuyện rồi bất ngờ dùng dao mang theo tấn công.

Ngày 25/2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang thụ lý, giải quyết vụ việc đối tượng H.B.Ê. (SN 1993, trú xã Quảng Phú) có hành vi dùng dao đâm anh N.C.T. (SN 2002, trú phường Buôn Ma Thuột, cùng thuộc tỉnh Đắk Lắk) nhằm mục đích quỵt nợ nhưng không thành. Vụ việc xảy ra vào ngày 7/2/2026.

tienphong-1-1.jpg
Đối tượng H.B.Ê. Ảnh: Công an Đắk Lắk.

Theo kết quả điều tra ban đầu, anh T. là sinh viên một trường đại học trên địa bàn phường Tân An (Đắk Lắk). Anh T. có quen biết với H.B.Ê. là nhân viên tạp vụ cùng trường. Trong khoảng thời gian từ ngày 18/12/2019 đến ngày 5/11/2025, anh T. nhiều lần cho H.B.Ê. vay tiền và vàng, với tổng số 12 triệu đồng và 20 chỉ vàng PNJ.

Trong quá trình vay mượn, hai bên có lập hợp đồng thỏa thuận, nếu H.B.Ê. không trả nợ sẽ chuyển nhượng một thửa đất đứng tên bố mẹ cho anh T. để trừ nợ. Tuy nhiên, sau đó H.B.Ê. không thực hiện nghĩa vụ trả nợ như cam kết. Anh T. nhiều lần gọi điện, nhắn tin yêu cầu thanh toán và cho biết sẽ mang hợp đồng vay mượn đến gặp bố mẹ H.B.Ê. để làm việc.

tienphong-1-1-5893.jpg
Con dao mà đối tượng H.B.Ê dùng để tấn công anh T. Ảnh: Công an Đắk Lắk.

Lo sợ gia đình biết chuyện nợ nần, H.B.Ê. nảy sinh ý định tấn công anh T. nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ.

Khoảng 11 giờ ngày 7/2/2026, H.B.Ê. mang theo một con dao dài khoảng 15cm, giấu trong túi áo khoác, rồi nhắn tin hẹn gặp anh T. tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Hữu Thấu (phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để nói chuyện nợ nần. Do địa điểm ban đầu hết phòng, anh T. chở H.B.Ê. đến một nhà nghỉ khác trên cùng tuyến đường, đồng thời rủ thêm một người bạn đi cùng và chờ tại sảnh.

Tại phòng nghỉ, H.B.Ê. lấy lý do vào nhà vệ sinh. Nghi ngờ có biểu hiện bất thường, anh T. mở cửa phòng định ra ngoài. Bất ngờ H.B.Ê. dùng dao đâm nhiều nhát về phía vùng cổ và đầu của anh T.

Anh T. đã chống trả, đẩy ngã đối tượng và tri hô, cùng mọi người khống chế, bàn giao cho cơ quan công an xử lý.

Huỳnh Thủy
