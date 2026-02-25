Bắt đối tượng trong vụ nổ súng đòi nợ ở Đồng Nai

TPO - Nguyễn Mạnh Cường bị công an bắt giữ vì cùng đồng bọn dùng súng, bình xịt hơi cay tấn công nạn nhân khi đến đòi nợ. Hai đồng phạm của Cường trong vụ án đang bỏ trốn.

Ngày 25/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Cường (SN 1988, ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi 'Cố ý gây thương tích'.

Nguyễn Mạnh Cường (bìa phải) và hiện trường xảy ra vụ việc

Theo thông tin từ cơ quan công an, trước đó ông Đ.H.H. (SN 1972, ngụ tỉnh Đồng Nai) có nợ của Nguyễn Thanh Nam số tiền 120 triệu đồng. Nam đã rủ Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Mạnh Cường cùng lên xã Phú Nghĩa tìm gặp ông H. để đòi nợ.

Ngày 13/2, nhóm đối tượng nêu trên đến gặp ông H. để giải quyết tiền bạc. Trong quá trình nói chuyện, không đạt được thỏa thuận, các đối tượng đã dùng tay, chân tấn công ông H. Nguyễn Mạnh Cường còn ra xe ô tô lấy bình xịt hơi cay đánh vào vùng đầu nạn nhân.

Bị đánh, nạn nhân chống trả quyết liệt khiến nhóm đối tượng bỏ chạy ra ngoài. Nguyễn Văn Bình đã rút một khẩu súng bắn về phía nạn nhân rồi nhanh chóng cùng cả nhóm lên xe ô tô bỏ chạy khỏi hiện trường.

Trong quá trình truy xét, Công an xã Phú Nghĩa đã kịp thời phối hợp các lực lượng khống chế Nguyễn Mạnh Cường khi đối tượng đang trên đường tẩu thoát. Riêng Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Thanh Nam đang bỏ trốn.

Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi các đối tượng liên quan ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.