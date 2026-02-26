Công an TPHCM hưởng ứng 'Tết trồng cây'

TPO - Toàn lực lượng Công an TPHCM đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tết trồng cây”, dưới sự chủ trì trực tiếp của các Phó Giám đốc Công an thành phố. 9 điểm cầu hưởng ứng tại các địa phương ở TPHCM đồng loạt ra quân trồng mới từ 50-100 cây lâu năm các loại (sao, dầu, giáng hương…).

Sáng 26/2, nhằm tiếp tục phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, Công an TPHCM tổ chức phát động chuỗi các hoạt động hưởng ứng “Tết trồng cây” Xuân Bính Ngọ 2026.

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong việc tham gia bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan trụ sở đơn vị xanh - sạch - đẹp, ứng phó với biến đổi khí hậu và lồng ghép hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống cháy rừng, cháy nổ trong mùa hanh khô.

Lễ phát động cấp Công an thành phố diễn ra tại Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu ở xã Đất Đỏ, TPHCM, do Trung tướng Mai Hoàng – Giám đốc Công an TPHCM chủ trì.

Trung tướng Mai Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM trồng cây tại Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu ở xã Đất Đỏ, sáng 26/2.

Đoàn đại biểu thực hiện trồng cây Lêkima - loài cây gắn với hình tượng bất khuất, kiên trung của người nữ anh hùng quê hương Đất Đỏ.

Tại Lễ phát động, Đoàn công tác Công an TPHCM đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu; tiến hành trồng mới 2 cây xanh tại khuôn viên nhà lưu niệm; trao tặng cây giống cẩm lai cho Công an Đất Đỏ, Phước Hải, Long Điền, Long Hải, Bà Rịa, Tam Long, Long Hương, Hồ Tràm và Trường THPT Võ Thị Sáu.

Dịp này, trong toàn lực lượng Công an thành phố cũng đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tết trồng cây”, dưới sự chủ trì trực tiếp của các Phó Giám đốc Công an thành phố. Tại 9 điểm cầu hưởng ứng tại các địa phương ở TPHCM đồng loạt ra quân trồng mới từ 50-100 cây lâu năm các loại (sao, dầu, giáng hương…).

Đoàn công tác Công an TPHCM dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu.

Công an thành phố yêu cầu 100% đơn vị, địa phương trực thuộc chỉ đạo tổ chức Đoàn, Hội đăng ký thực hiện ít nhất 1 công trình/phần việc “Công an thành phố với môi trường xanh” gắn với phong trào thi đua “Ba nhất”. Ảnh: CTV

Cùng với đó, triển khai sâu rộng trong toàn thể đoàn viên, hội viên phương châm “trồng cây nào, sống cây đó” và trồng cây đi đôi với phân công trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ lâu dài. Theo đó, Công an thành phố yêu cầu 100% đơn vị, địa phương trực thuộc chỉ đạo tổ chức Đoàn, Hội đăng ký thực hiện ít nhất 1 công trình/phần việc “Công an thành phố với môi trường xanh” gắn với phong trào thi đua “Ba nhất”; 100% các cơ sở Đoàn trực thuộc sẽ tiếp nhận cây Lêkima từ lễ phát động, tiến hành trồng tại vị trí trang trọng của đơn vị và gắn biển công trình “Mầm xanh Lêkima - Tiếp lửa truyền thống”.

Chuỗi hoạt động ra quân không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, mà còn khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của lực lượng Công an TPHCM trong sự nghiệp bảo vệ môi trường, hướng tới sự phát triển bền vững của thành phố.