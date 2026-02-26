Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Công an TPHCM hưởng ứng 'Tết trồng cây'

Ngô Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Toàn lực lượng Công an TPHCM đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tết trồng cây”, dưới sự chủ trì trực tiếp của các Phó Giám đốc Công an thành phố. 9 điểm cầu hưởng ứng tại các địa phương ở TPHCM đồng loạt ra quân trồng mới từ 50-100 cây lâu năm các loại (sao, dầu, giáng hương…).

Sáng 26/2, nhằm tiếp tục phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, Công an TPHCM tổ chức phát động chuỗi các hoạt động hưởng ứng “Tết trồng cây” Xuân Bính Ngọ 2026.

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong việc tham gia bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan trụ sở đơn vị xanh - sạch - đẹp, ứng phó với biến đổi khí hậu và lồng ghép hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống cháy rừng, cháy nổ trong mùa hanh khô.

Lễ phát động cấp Công an thành phố diễn ra tại Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu ở xã Đất Đỏ, TPHCM, do Trung tướng Mai Hoàng – Giám đốc Công an TPHCM chủ trì.

z7565614383817-62e94664b4f7bd5d827da8067979febb.jpg
Trung tướng Mai Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM trồng cây tại Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu ở xã Đất Đỏ, sáng 26/2.
z7565614424187-c6e693f0fd8396326e1c0bacec1453bd.jpg
z7565614413727-b4764729d45d085fb3a67305f9eca05f.jpg
Đoàn đại biểu thực hiện trồng cây Lêkima - loài cây gắn với hình tượng bất khuất, kiên trung của người nữ anh hùng quê hương Đất Đỏ.

Tại Lễ phát động, Đoàn công tác Công an TPHCM đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu; tiến hành trồng mới 2 cây xanh tại khuôn viên nhà lưu niệm; trao tặng cây giống cẩm lai cho Công an Đất Đỏ, Phước Hải, Long Điền, Long Hải, Bà Rịa, Tam Long, Long Hương, Hồ Tràm và Trường THPT Võ Thị Sáu.

Dịp này, trong toàn lực lượng Công an thành phố cũng đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tết trồng cây”, dưới sự chủ trì trực tiếp của các Phó Giám đốc Công an thành phố. Tại 9 điểm cầu hưởng ứng tại các địa phương ở TPHCM đồng loạt ra quân trồng mới từ 50-100 cây lâu năm các loại (sao, dầu, giáng hương…).

z7565614893737-58ad0e515df5a6cd6a458af25f5ecd9d.jpg
Đoàn công tác Công an TPHCM dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu.
z7565614384170-1a6498d7ac8804469e06db4f4fc118c0.jpg
Công an thành phố yêu cầu 100% đơn vị, địa phương trực thuộc chỉ đạo tổ chức Đoàn, Hội đăng ký thực hiện ít nhất 1 công trình/phần việc “Công an thành phố với môi trường xanh” gắn với phong trào thi đua “Ba nhất”. Ảnh: CTV

Cùng với đó, triển khai sâu rộng trong toàn thể đoàn viên, hội viên phương châm “trồng cây nào, sống cây đó” và trồng cây đi đôi với phân công trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ lâu dài. Theo đó, Công an thành phố yêu cầu 100% đơn vị, địa phương trực thuộc chỉ đạo tổ chức Đoàn, Hội đăng ký thực hiện ít nhất 1 công trình/phần việc “Công an thành phố với môi trường xanh” gắn với phong trào thi đua “Ba nhất”; 100% các cơ sở Đoàn trực thuộc sẽ tiếp nhận cây Lêkima từ lễ phát động, tiến hành trồng tại vị trí trang trọng của đơn vị và gắn biển công trình “Mầm xanh Lêkima - Tiếp lửa truyền thống”.

Chuỗi hoạt động ra quân không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, mà còn khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của lực lượng Công an TPHCM trong sự nghiệp bảo vệ môi trường, hướng tới sự phát triển bền vững của thành phố.

Ngô Tùng
#Công an TPHCM #Tết trồng cây #toàn lực lượng #cán bộ #chiến sĩ #các điểm cầu #mùa xuân #Tết Bính Ngọ

Xem thêm

Cùng chuyên mục