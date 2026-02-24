Vì sao thu tiền trông giữ xe trái phép có thể bị khởi tố hình sự?

TPO - Mặc dù tổng số tiền lấy được tính đến thời điểm bị bắt khẩn cấp chỉ là 420 ngàn đồng, tuy nhiên đối tượng ở Bắc Ninh đã có hành vi uy hiếp tinh thần nhằm mục đích chiếm đoạt, nên hoàn toàn có thể cấu thành tội “cưỡng đoạt tài sản” mà không phụ thuộc vào lượng tiền thu được là bao nhiêu.

Bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Mùi để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự. Kết quả điều tra ban đầu xác định trong ngày 21/2/2026, Nguyễn Thị Mùi đã thu tiền đỗ xe của khoảng 10 người với số tiền là 420.000 đồng tại khu vực vào Đền Bà chúa Then và Đền Cô bé Chí Mìu 9 thuộc xã Kép, tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan điều tra tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Mùi- đối tượng chửi bới, thu tiền trông giữ xe trái phép, để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản .Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Không chỉ thu tiền trái quy định, Mùi còn chửi bới, giật chìa khóa xe của tài xế N.M.K., nhằm ép buộc nạn nhân phải trả tiền. Đối tượng đe dọa nếu không đưa tiền sẽ không trả chìa khóa và không cho xe di chuyển, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự tại khu vực lễ hội.

Theo Luật sư Đặng Văn Dũng – Giám đốc Công ty Luật TNHH Hãng luật Quốc tế Tự do, hoạt động trông giữ xe tại các lễ hội và nơi công cộng là hoạt động dân sự, chủ yếu do chính quyền địa phương quản lý trực tiếp thông qua việc cấp phép, kiểm tra và xử lý vi phạm. Chính vì vậy, các hoạt động trông giữ xe tự phát đều vi phạm pháp luật và có thể chỉ bị xử phạt hành chính.

Tuy nhiên trong trường hợp này, bà Mùi không chỉ tự ý thu tiền đỗ xe mà còn có hành vi đe dọa uy hiếp tinh thần (rút chìa khóa xe để buộc chủ xe phải đưa tiền mới cho di chuyển) của người khác để buộc họ phải trả phí, nên bị xem là hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Điều 170 của Bộ luật Hình sự quy định về “Tội cưỡng đoạt tài sản” như sau: Người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Như vậy, chỉ cần xác định đầy đủ yếu tố phạm tội, không phụ thuộc vào số tiền cưỡng đoạt, cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án.

Đưa lên mạng xã hội, chỉ là một kênh tham khảo

Một tình tiết đáng lưu ý vì có thể tăng khung án phạt đó là sự việc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và bức xúc trong dư luận tại địa phương ngay dịp đầu năm mới. Cụ thể, Khoản 2 Điều 170 của Bộ luật Hình sự quy định phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.

“Như thông tin báo chí đăng tải, hiện vẫn chưa rõ bà Mùi đã bị khởi tố hay chưa mà chỉ đang bị tạm giữ để điều tra. Vì vậy bà Mùi phải đối diện với mức án nào còn tùy thuộc vào quá trình điều tra của cơ quan công an”, Luật sư Dũng nói.

Cũng theo Luật sư Đặng Văn Dũng, việc người dân phản ánh hành vi thu tiền trái phép, cưỡng ép hoặc có dấu hiệu lừa đảo không phụ thuộc vào việc có đăng tải lên mạng xã hội hay không. Mạng xã hội chỉ là một kênh thông tin tham khảo, không phải là con đường tố giác chính thức theo quy định pháp luật.

Nếu phát hiện hành vi thu phí giữ xe trái phép, người dân có thể phản ánh đến chính quyền địa phương nơi xảy ra sự việc để được kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền quản lý trật tự đô thị. Hoặc có quyền làm đơn tố giác tội phạm theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Đơn có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến cơ quan công an nơi xảy ra vụ việc. Đây là cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận ban đầu, lập hồ sơ và tiến hành xác minh.

Luật sư Đặng Văn Dũng – Giám đốc Công ty Luật TNHH Hãng luật Quốc tế Tự do

Pháp luật đã thiết lập đầy đủ cơ chế tiếp nhận và xử lý tố giác. Người dân nên ưu tiên kênh pháp lý chính thống để đảm bảo quyền lợi, thay vì chỉ phản ánh trên mạng xã hội vốn không có giá trị thay thế thủ tục tố tụng chính thức. Luật sư Dũng nói thêm

Được biết, hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đang yêu cầu các cá nhân bị thu tiền trái quy định khi đi lễ tại các Đền thuộc địa bàn xã Kép khẩn trương liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh để được giải quyết. Đồng thời đề nghị người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tự ý tổ chức các hoạt động kinh doanh, dịch vụ khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; không sử dụng hành lang, vỉa hè, lòng lề đường để phục vụ kinh doanh, bán hàng. Khi người dân phát hiện các hành vi vi phạm kịp thời báo tin ngay cho cơ quan Công an để được kiểm tra, xử lý theo quy định.