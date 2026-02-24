Diễn biến mới vụ bãi giữ xe tự phát thu phí nhưng không phát vé ở Đắk Lắk

TPO - Sau phản ánh về bãi giữ xe tự phát thu tiền nhưng không phát vé gần khu du lịch Long Vân Garden (xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk), chính quyền địa phương đã kiểm tra, yêu cầu chấm dứt hoạt động.

Ngày 23/2, ông Nguyễn Minh Hoài - Chủ tịch UBND xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau phản ánh về bãi giữ xe tự phát thu tiền nhưng không phát vé gần khu du lịch Long Vân Garden, địa phương đã kiểm tra, yêu cầu chấm dứt hoạt động và cam kết không tái diễn.

Cụ thể, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Vân Hòa đã chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp cùng Công an xã thành lập tổ công tác tiến hành kiểm tra thực tế tại khu vực trên. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định bãi giữ xe này hoạt động tự phát trên đất nông nghiệp, không đúng quy định.

Bãi giữ xe tự phát không còn hoạt động. Ảnh chụp ngày 23/2.

Ghi nhận trong ngày 23/2, bãi giữ xe ô tô tự phát nêu trên đã không còn hoạt động như trước. Tổ công tác của UBND xã Vân Hòa đã yêu cầu các cá nhân liên quan chấm dứt việc kinh doanh dịch vụ giữ xe trái phép, đồng thời cam kết không tái phạm. Chính quyền địa phương cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nếu phát hiện vi phạm tái diễn.

Trước đó, Báo Tiền Phong có bài "Kiểm tra bãi giữ xe tự phát thu phí nhưng không phát vé ở Đắk Lắk", phản ánh tình trạng một số bãi giữ xe tự phát "mọc" lên gần khu du lịch Long Vân Garden (xã Vân Hoà, tỉnh Đắk Lắk). Chủ bãi giữ xe ngang nhiên thu tiền nhưng không phát vé, không niêm yết giá theo quy định. Khi khách vào bãi, người trông giữ chỉ hướng dẫn đỗ xe; đến lúc ra về mới thu phí khoảng 30.000 đồng/xe ô tô.

Bãi giữ xe tự phát, thu tiền du khách nhưng không phát phiếu. Ảnh chụp ngày 21/2.

Đáng chú ý, một số du khách phản ánh bị chặn xe tại lối ra và chỉ được rời đi sau khi thanh toán đủ số tiền theo yêu cầu, gây bức xúc và lo ngại về quyền lợi khi tham quan tại địa phương.

Liên quan đến vụ việc, đại diện Long Vân Garden cho biết, đơn vị không tổ chức, không liên kết với các bãi giữ xe tự phát nói trên. Các điểm trông giữ xe do người dân tự ý lập trên phần đất trống xung quanh khu du lịch.