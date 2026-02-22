Hé lộ gia cảnh kẻ dùng súng cướp ô tô ở Bắc Ninh

TPO - Gây ra vụ cướp ô tô táo tợn giữa buổi tối mùng 4 Tết, Phạm Đình Trung bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ chỉ sau gần 1 giờ gây án. Đằng sau hành vi liều lĩnh ấy là một gia cảnh nhiều năm chìm trong bóng tối của ma túy, nợ nần.

Trước đó, khoảng 19 giờ 20 phút ngày 20/2 ( mùng 4 Tết), tại thôn Tiến Thắng, xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh, anh P.T.T. đỗ chiếc ô tô nhãn hiệu Toyota Vios (trị giá khoảng 250 triệu đồng) bên đường để vào mua tạp hóa thì bất ngờ bị một nam thanh niên dùng súng đe dọa, cướp xe rồi phóng đi trong đêm.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy xét khẩn cấp. Chỉ gần 1 giờ sau, tại Tỉnh lộ 295B, đoạn qua Tổ dân phố Nếnh, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh, lực lượng công an làm rõ và bắt giữ nghi phạm là Phạm Đình Trung (SN 1987, trú tại Tổ dân phố Tiến Phan 1, xã Nhã Nam).

Sáng 22/2, thông tin từ chính quyền và người dân địa phương cho thấy, Trung là đối tượng có quá khứ phức tạp. Chia sẻ với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Nguyễn Phong Cảnh, Tổ trưởng Tổ dân phố Tiến Phan 1, xã Nhã Nam, cho biết Trung nghiện ma túy từ khi còn rất trẻ, cách đây khoảng 20 năm. Từ đó đến nay, cuộc đời đối tượng gắn với những tháng ngày phiêu bạt, ít khi có mặt tại địa phương, thậm chí có thời gian Trung sang Trung Quốc.

Đối tượng Trung và tang vật. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

“Ở quê, Trung từng gây gổ, đánh nhau. Vì nghiện ngập ma túy nên bà con trong tổ dân phố hầu như không ai qua lại”, ông Cảnh chia sẻ. Dù vậy, trong thời gian ở địa phương, Trung chưa từng trộm cắp tài sản của hàng xóm.

Gia cảnh của Trung khiến nhiều người không khỏi xót xa. Bố mẹ đối tượng đều làm nông nghiệp, năm nay đã ngoài 60 tuổi. Trung là con út trong ba chị em và là con trai duy nhất trong gia đình. Nhiều năm qua, cha mẹ phải nhiều lần đứng ra trả nợ thay con, bất lực nhìn con sa ngã vì ma túy.

Hơn 10 năm trước, vợ Trung ly hôn, để lại hai con gái còn nhỏ. Con gái lớn hiện đã học THPT. Hiện nay, hai cháu vẫn do ông bà nội trực tiếp nuôi dưỡng. Bố mẹ Trung mới thoát diện hộ nghèo, cuộc sống chủ yếu dựa vào mấy sào ruộng và công việc đồng áng.

Theo lãnh đạo UBND xã Nhã Nam, Trung từng có tiền án, tiền sự, sau khi chấp hành án phạt tù một thời gian thì rời địa phương. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, đối tượng có trở về quê nhà.