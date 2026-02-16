Ấm áp mâm cơm tất niên chiều cuối năm ở quê Bác

TPO - Chiều cuối năm, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An), mâm cơm tất niên được chuẩn bị chu đáo với những món ăn đậm hương vị quê nhà để dâng lên Bác Hồ và gia tiên, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với vị lãnh tụ kính yêu.

Chiều 16/2 (tức 29 tháng Chạp), khi những tia nắng hanh vàng nhẹ nhàng phủ xuống mái nhà tranh đơn sơ trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An), không gian như lắng lại trong sự trang nghiêm và ấm áp. Giữa thời khắc đất trời chuyển giao, mâm cơm tất niên được chuẩn bị thành kính, gợi nhắc nét đẹp văn hóa truyền thống và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Mâm cơm tất niên chiều cuối năm ở Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Tất niên vốn là dịp để mỗi gia đình Việt sum họp, dâng mâm cơm lên tổ tiên, tạ ơn năm cũ và cầu mong năm mới bình an. Ở quê Bác, nghi lễ ấy càng thêm phần ý nghĩa. Không chỉ là mâm cơm của một gia đình, đó còn là tấm lòng của những người con nơi đây dâng lên Bác và gia tiên, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với vị lãnh tụ kính yêu.

Chiều cuối năm, trong khuôn viên rợp bóng tre xanh, mâm cơm tất niên được chuẩn bị chu đáo với những món ăn đậm hương vị quê nhà. Từng bát canh, đĩa xôi, con gà, chiếc bánh… được sắp xếp gọn gàng, trang trọng. Mỗi món ăn không cầu kỳ, xa hoa, nhưng chứa đựng sự thành tâm và gìn giữ nếp nhà truyền thống. Khói hương nghi ngút quyện trong làn gió xuân khiến không gian thêm linh thiêng, trầm lắng.

Đại diện cán bộ, nhân viên Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên thành kính dâng hương tưởng niệm Bác Hồ.

Đại diện cán bộ, nhân viên Khu di tích cùng những người thân trong gia đình Bác thành kính dâng hương. Trước anh linh Người, mọi người cùng nhau tưởng nhớ công lao trời biển của Bác đối với dân tộc, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc.

Năm cũ khép lại với nhiều nỗ lực trong công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản; mỗi cán bộ, nhân viên nơi đây luôn ý thức rõ trách nhiệm của mình khi được công tác trên mảnh đất thiêng liêng.

Khuôn viên Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên rực rỡ cờ hoa.

Không khí buổi lễ không ồn ào mà lắng đọng, xúc động. Giữa chiều cuối năm, tiếng chim ríu rít, tiếng gió xào xạc qua hàng tre như hòa cùng nhịp của lòng người. Mâm cơm tất niên vì thế không chỉ là nghi lễ mà còn là sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và trách nhiệm hôm nay.

Sau phút mặc niệm và dâng hương trang trọng, mọi người quây quần bên nhau, gửi trao những lời chúc tốt đẹp. Ai cũng mong một năm mới an lành, thuận hòa; mong cho quê hương ngày càng phát triển; mong mỗi người luôn giữ trọn niềm tin, sự tận tâm trong công việc. Lời hứa nguyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được nhắc lại như một kim chỉ nam cho chặng đường phía trước.

Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên "khoác áo mới" những ngày Tết Bính Ngọ.

Chiều tất niên nơi quê Bác khép lại trong ánh hoàng hôn dịu nhẹ. Mâm cơm dâng lên không chỉ là nét đẹp văn hóa truyền thống được gìn giữ, mà còn là biểu tượng của lòng thành kính và sự tri ân. Trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng ấy, mỗi người thêm một lần nhắc mình sống giản dị, nghĩa tình, trách nhiệm – như những điều Bác từng căn dặn.