Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Xôn xao đoạn clip con trai đánh mẹ gãy tay tối mùng 3 Tết

Ngọc Tú
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khi dùng cần câu đánh chị gái và trúng tay người mẹ già bên cạnh, người đàn ông còn cầm theo một con dao bầu vào đe dọa mẹ và chị gái của mình.

Sáng 20/2, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông dùng cần câu đánh đập liên tiếp vào chị gái và mẹ của mình khiến dư luận phẫn nộ.

d8a908e5-73b2-41f0-a3b8-e143754217b3.gif
Em trai dùng cần câu nhựa đập liên tiếp vào chị gái mình.

Theo nội dung đoạn clip từ camera ghi lại, khoảng 18h32’ ngày 19/2 (tức mùng 3 Tết) người đàn ông cầm cần câu bằng nhựa đã liên tiếp đập vào người chị và mẹ đang ngồi trên giường. Vừa đánh đập, người đàn ông liên tục chửi bới.

Sau khi đánh đập vẫn chưa hả giận, người đàn ông còn cầm theo một con dao bầu đi vào chỉ thẳng vào mặt mẹ và chị gái rồi buông những lời đe dọa. Biết có camera giám sát trong nhà đang quay lại, người đàn ông đã cầm dao chém gãy camera.

Trao đổi với phóng viên, ông Võ Cảnh Hóa - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Khánh (tỉnh Nghệ An) xác nhận sự việc trong đoạn clip trên xảy ra tại một gia đình trú ở xóm Cuông (xã Nghĩa Khánh) vào tối mùng 3 Tết.

anh-chup-man-hinh-2026-02-20-luc-103344.png
anh-chup-man-hinh-2026-02-20-luc-103318.png
Sau khi đập, người này còn cầm một con dao bầu chỉ thẳng vào mặt mẹ và chị để đe dọa.

Theo ông Hóa, do có mâu thuẫn nội bộ gia đình nên người em trai đã đánh chị gái. Người mẹ ngồi bên dùng tay can ngăn nên dẫn đến thương tích trên.

Được biết, vụ việc đã khiến người mẹ bị gãy tay phải đến cơ sở y tế để băng bó vết thương.

Sau khi nắm bắt thông tin sự việc, chính quyền xã Nghĩa Khánh cùng công an xã và các tổ chức đã đến gia đình để nắm bắt thông tin và xác minh làm rõ sự việc.

anh-chup-man-hinh-2026-02-20-luc-101818.jpg
Sự việc khiến người mẹ bị gãy tay phải đến cơ sở y tế băng bó.
Ngọc Tú
#Nghệ An #đánh nhau #clip #con đánh mẹ #em đánh chị gái #Tết #bạo hành gia đình #vụ đánh nhau #em dùng cần câu đánh chị #đánh mẹ gãy tay

Xem thêm

Cùng chuyên mục