Tết không nghỉ của những người thầm lặng làm sạch từng con phố

TPO - Tết đến, Xuân về, khi người người tạm gác lại bộn bề công việc để nghỉ ngơi, du xuân, quây quần bên gia đình thì ở những góc phố, những con đường, các công nhân môi trường lại tỏa đi khắp các hướng. Trong sắc cờ hoa rực rỡ ngày đầu năm, họ vẫn miệt mài quét dọn, thu gom rác, giữ cho phố phường sạch đẹp.

Thầm lặng giữ phố sạch

Thấm thoát đã 28 năm trong nghề, cũng chừng ấy năm chị Trần Thị Giang (SN 1978), công nhân Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, gắn bó với những ngày Tết trên từng con phố. Gần ba thập kỷ cầm chổi, đẩy xe rác, chị Giang quen với nhịp làm việc tăng tốc mỗi dịp Tết đến, Xuân về. “Đặc thù của nghề vệ sinh môi trường là ngày lễ, ngày Tết khối lượng công việc nhiều hơn. Chị em luôn động viên nhau cố gắng, vừa là sinh kế, nhưng cũng là công việc làm đẹp cho đời, cho xã hội”, chị Giang tâm sự.

Chị Trần Thị Giang quét rác trên đường Lê Mao kéo dài, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

Ngày thường công việc đã vất vả, những ngày Tết lượng rác thải tăng lên gấp nhiều lần khiến chị và đồng nghiệp nhiều khi “trở tay không kịp”. Từ 20 tháng Chạp, không khí dọn dẹp, mua sắm rộn ràng khắp nơi, đồng nghĩa với việc rác thải sinh hoạt bắt đầu tăng mạnh. Vỏ bánh kẹo, thùng xốp, giấy gói quà, cành đào, chậu quất hỏng… tất cả chất đầy các điểm tập kết. “Nhiều năm rồi tôi chưa được đón Giao thừa trọn vẹn bên gia đình”, chị Giang nói, ánh mắt thoáng chút chạnh lòng.

Đêm 30 Tết, khi nhiều gia đình sum vầy trước mâm cỗ, chị Giang và đồng nghiệp vẫn tất bật trên tuyến đường được phân công. Sau thời khắc giao thừa, lượng rác từ các khu vui chơi, quảng trường, tuyến phố trung tâm tăng đột biến. Công việc thường kéo dài đến rạng sáng mùng Một.

Chị Nguyễn Thị Tâm thu gom rác, làm sạch đường phố.

Chị Giang kể, có năm đúng sáng mùng Một, khi chị đang quét rác ở khu dân cư, một cụ bà mang ra đĩa bánh chưng và phong bao lì xì nhỏ. “Cụ bảo: ‘Các cô vất vả quá, nhờ các cô mà đường sạch đẹp’. Chỉ vậy thôi mà tôi thấy ấm áp cả ngày”, chị xúc động.

Cách đó không xa, chị Nguyễn Thị Tâm (SN 1989) đang cặm cụi khiêng từng túi rác chất lên xe, nhặt nhạnh những thứ rơi vãi mà người dân chưa kịp bỏ gọn vào túi. Gắn bó với nghề 16 năm, chị Tâm đã quen với nhịp làm việc “hết công suất” mỗi dịp Tết. “Lượng rác tăng rất nhiều nên chúng tôi phải làm liên tục. Chỉ mong người dân có ý thức giữ gìn vệ sinh chung để phố phường khi nào cũng sạch, đẹp”, chị Tâm chia sẻ.

Tăng ca, làm xuyên lễ

Những ngày trước, trong và sau Tết, lượng rác thải sinh hoạt tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba, bốn lần so với ngày thường. Các tổ công nhân phải tăng ca, chia nhau làm xuyên đêm để đảm bảo không xảy ra tình trạng rác tồn đọng. Có hôm vừa quét xong một đoạn phố, quay lại đã thấy rác phát sinh thêm.

Những ngày Tết, lượng rác thải sinh hoạt tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba, bốn lần so với ngày thường.



Công việc của những công nhân môi trường không ồn ào, không được chú ý nhiều, nhưng lại góp phần quan trọng vào diện mạo thành phố mỗi dịp xuân về. Tết không nghỉ, nhưng họ không xem đó là thiệt thòi. Với họ, đó là trách nhiệm. “Thành phố sạch đẹp thì mình cũng vui. Nhìn mọi người đi chơi Tết thoải mái, mình thấy công sức của mình có ý nghĩa,” chị Tâm nói.

Theo Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, ngày thường lượng rác sinh hoạt trên địa bàn thành phố Vinh (cũ) khoảng 300 tấn/ngày, nhưng dịp Tết có thời điểm tăng lên 900 - 1.000 tấn/ngày, gấp 3 - 4 lần. Cao điểm bắt đầu từ khoảng 20 tháng Chạp và kéo dài đến Rằm tháng Giêng.

Dịp Tết Bính Ngọ, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An đã huy động 100% nhân lực làm việc liên tục.



Ông Phạm Hữu Thắng – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An cho biết: “Để đáp ứng khối lượng công việc tăng đột biến dịp Tết Bính Ngọ, đơn vị đã huy động 100% nhân lực với khoảng 500 công nhân cùng hơn 40 xe chuyên dụng làm việc liên tục. Các tổ, đội được bố trí tăng ca, làm xuyên đêm, xuyên Tết nhằm đảm bảo các tuyến phố sạch sẽ phục vụ người dân vui xuân.

Công nhân môi trường miệt mài thu gom rác vào ban đêm.

Trời càng về đêm, nhiệt độ càng xuống thấp, gió lạnh thổi hun hút qua những tuyến đường vắng. Trong ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường, bóng áo bảo hộ vẫn cần mẫn di chuyển. Tiếng chổi tre xào xạc giữa đêm khuya trở thành âm thanh quen thuộc của những mùa xuân không nghỉ. Tết của họ có thể thiếu những khoảnh khắc sum vầy trọn vẹn, nhưng lại đầy ắp niềm tự hào thầm lặng.