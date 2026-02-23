Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bạn đọc

Google News

Cầu cống thủy lợi 'khủng' ở Thanh Hoá chính thức được tháo rào, thông xe

Hoàng Phúc
TPO - Sau thời gian rào chắn chờ công trình đi vào vận hành, cây cầu thuộc dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn nối 2 xã ở Thanh Hóa đã được thông xe, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Những ngày qua, người dân 2 xã Nga Sơn và Vạn Lộc (Thanh Hóa) rất vui khi cây cầu bắc thuộc dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn nối 2 xã được thông xe, chấm dứt cảnh đi đò kéo dài nhiều năm qua.

“Cây cầu được tháo rào chắn, thông xe đúng dịp Tết Nguyên đán, giúp người dân đi lại tiện lợi hơn, nên ai nấy đều rất mừng”, một người dân xã Vạn Lộc bày tỏ.

z7556287548046-10bcf823279bc7f0de6d23509537c061.jpg
tp-10.jpg
Cầu sông Lèn thuộc dự án được tháo rào, giúp người dân thuận lợi đi lại.

Theo người dân địa phương, nhiều năm qua, người dân 2 xã muốn qua lại bên kia phải đi đò qua khúc sông này nên rất bất tiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Vừa qua, khi thấy dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn có xây dựng cây cầu kiên cố nối 2 xã, người dân mong ngóng chờ ngày cầu được đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, công trình khi xây xong lại bị khóa chặn 2 đầu cầu khiến người dân hụt hẫng, chờ đợi.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án Kexim 1 (Bộ Nông nghiệp và Môi trường - chủ đầu tư), việc mở rào chắn và cho thông xe không chỉ nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết, mà còn để chuẩn bị vận hành dự án cống ngăn mặn vào đầu năm.

Trước đó, như Báo Tiền Phong đã đưa tin, Tiểu dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn, thuộc dự án tổng thể nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn (Thanh Hóa) và sông Hoàng Mai (Nghệ An) với tổng mức đầu tư khoảng 800 tỷ đồng, đã được khởi công từ tháng 6/2021.

Theo đó, tiểu dự án sông Lèn (Thanh Hóa) có 3 hạng mục trọng tâm, gồm: cống ngăn mặn; âu thuyền và cầu giao thông. Cây cầu có chiều dài khoảng 405 m, rộng 7,5 m, nối liền địa bàn hai xã Vạn Lộc và Nga Sơn.

tp-8.jpg
Công trình cống thủy lợi thời điểm chờ ngày vận hành, đưa vào khai thác.

Sau nhiều năm thi công, dự án đã hoàn thiện và chờ ngày khánh thành, đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, cầu xây xong chủ đầu tư dựng rào chắn ở hai đầu, hằng ngày người dân vẫn phải tốn chi phí đi đò qua sông, gây bất tiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa sau đó đã ký quyết định ban hành quy trình vận hành hệ thống thủy lợi sông Lèn. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Bắc Sông Mã công bố công khai quy trình vận hành. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan liên quan kiểm tra, đánh giá để kịp thời hiệu chỉnh và trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy trình vận hành các hạng mục công trình và phối hợp với các ngành chức năng hoàn tất các thủ tục, đưa dự án vào sử dụng trước Tết.

Hoàng Phúc
