Khen thưởng hai cha con dũng cảm cứu người giữa dòng nước dữ

TPO - UBND xã Tân Gianh (Quảng Trị) vừa tổ chức tuyên dương, khen thưởng đột xuất hai cha con ông Cao Hữu Tình vì hành động dũng cảm cứu người trong vụ lật thuyền xảy ra trên sông Gianh sáng mùng 3 Tết Nguyên đán (19/2).

Ghi nhận tinh thần dũng cảm giữa dòng nước dữ

Liên quan đến vụ chìm thuyền dân sinh khiến 4 người tử vong trên sông Gianh đoạn qua xã Tuyên Bình và xã Tuyên Hóa (Quảng Trị), chính quyền xã Tân Gianh đã trao giấy khen đột xuất cho ông Cao Hữu Tình (48 tuổi, trú thôn Trường Long) và con trai là em Cao Hoàng Ân Đức (15 tuổi, học sinh Trường THPT Lê Trực).

Lãnh đạo xã Tân Gianh khen thưởng đột xuất đối với cha con ông Tình.

Theo quyết định khen thưởng, hai cha con đã có hành động dũng cảm, kịp thời cứu người đuối nước, góp phần hạn chế thiệt hại trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra sáng 19/2.

Trước đó, khoảng 11 giờ trưa mùng 3 Tết, khi đang điều khiển thuyền chở các con sang xã Tuyên Bình chúc Tết người thân, ông Tình phát hiện một phụ nữ chới với giữa dòng nước. Khi tiếp cận, ông mới biết chiếc đò chở 7 người đã bị lật, nhiều người đang kêu cứu.

Không chần chừ, ông điều khiển thuyền áp sát hiện trường, còn em Đức lập tức lao xuống dòng nước lạnh để cứu người. Trong điều kiện thời tiết mưa rét, nước sâu và chảy xiết, hai cha con đã đưa được 5 người lên bờ.

Đức kể, em liên tục lặn tìm các nạn nhân, kéo từng người vào bãi cát cách bờ khoảng vài mét. “Thấy người gặp nạn thì em nhảy xuống cứu thôi, không kịp nghĩ gì” - nam sinh lớp 10 chia sẻ.

Sau khi sơ cứu và bàn giao các nạn nhân cho lực lượng chức năng, hai cha con tiếp tục phối hợp tìm kiếm những người còn mất tích đến cuối ngày.

Trong số những người bị nạn, 3 người may mắn được cứu sống, 4 người không qua khỏi.

Nhiều lần cứu người trên sông Gianh

Được biết, ông Cao Hữu Tình làm nghề chài lưới, gắn bó với sông Gianh nhiều năm. Trước vụ việc này, ông và các con đã nhiều lần tham gia cứu người gặp nạn trên sông, từng cứu sống nhiều trường hợp đuối nước.

Làm nghề sông nước, cha con ông Tình đã nhiều lần cứu người đuối nước.

Dù gia cảnh còn nhiều khó khăn, bản thân ông đang điều trị bệnh ung thư tuyến giáp, vợ và con nhỏ cũng đau ốm, nhưng với ông, cứu người là việc “không thể đứng nhìn”.

Ông Nguyễn Văn Sáu, Bí thư Đảng ủy xã Tuyên Bình đánh giá, nếu không có sự ứng cứu kịp thời của hai cha con ông Tình, hậu quả vụ lật thuyền có thể còn nghiêm trọng hơn.

Việc khen thưởng đột xuất của địa phương không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng đối với hành động dũng cảm, mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng, nhất là tại vùng sông nước còn tiềm ẩn nhiều rủi ro như sông Gianh.