Huế kêu gọi người người trồng cây, nhà nhà trồng cây dịp đầu năm mới

Ngọc Văn
TPO - Tại công viên hồ Thủy Tiên (phường Thủy Xuân), UBND TP. Huế tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026, kêu gọi các cấp, ngành, địa phương và người dân tích cực hưởng ứng phong trào “người người trồng cây, nhà nhà trồng cây”; nâng cao trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng, gìn giữ tài nguyên thiên nhiên, góp phần xây dựng Huế phát triển nhanh, bền vững.

Ngày 24/2, tại công viên hồ Thủy Tiên, UBND TP. Huế tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026.

bia.jpg
Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung và Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn tham gia trồng cây gây rừng tại lễ phát động.

Tham dự lễ phát động có ông Nguyễn Đình Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế; ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế; cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế, các sở, ngành và lực lượng vũ trang.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang cho biết, năm 2025, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đạt nhiều kết quả tích cực; độ che phủ rừng duy trì 57,18%. Toàn thành phố đã trồng hơn 6.500 ha rừng; trồng mới khoảng 1 triệu cây xanh phân tán; gieo ươm 18 triệu cây giống; sản lượng gỗ khai thác đạt khoảng 600.000 m3. Hiện TP. Huế có hơn 14.000 ha rừng trồng gỗ lớn và trên 15.000 ha rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững.

tet-trong-cay-1.jpg
tet-trong-cay-2.jpg
Năm 2025 vừa qua, toàn TP. Huế đã trồng hơn 6.500 ha rừng, cùng với khoảng 1 triệu cây xanh phân tán.

Theo ông Giang, Tết trồng cây là hoạt động ý nghĩa, góp phần cụ thể hóa chủ trương phát triển kinh tế xanh, tăng trưởng nhanh và bền vững; tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới.

Lãnh đạo thành phố ghi nhận nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và nhân dân trong bảo vệ, phát triển rừng thời gian qua. Trong định hướng xây dựng Huế trở thành đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường, việc trồng cây, gây rừng không chỉ bảo vệ hệ sinh thái, ứng phó biến đổi khí hậu mà còn tạo dư địa cho phát triển du lịch sinh thái, kinh tế rừng.

79e6db59-8423-4b3f-a01b-fdd8fd3308e6.jpg
ho-thuy-tien-1.jpg
Lễ phát động Tết trồng cây năm nay được tổ chức tại khuôn viên công viên sinh thái hồ Thủy Tiên, phường Thủy Xuân, Huế.

Hoạt động trồng cây tại công viên hồ Thủy Tiên được kỳ vọng bổ sung mảng xanh đô thị, hình thành không gian sinh thái, điểm vui chơi - du lịch, từng bước chuyển hóa tiềm năng tự nhiên thành giá trị kinh tế cụ thể.

Tại buổi lễ, lãnh đạo TP. Huế kêu gọi các cấp, ngành, địa phương và người dân tích cực hưởng ứng phong trào “người người trồng cây, nhà nhà trồng cây”; nâng cao trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng, gìn giữ tài nguyên thiên nhiên, góp phần xây dựng Huế phát triển nhanh, bền vững.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo thành phố cùng cán bộ, chiến sĩ và người dân tham gia trồng cây tại khuôn viên công viên hồ Thủy Tiên, mở đầu phong trào trồng cây, gây rừng năm 2026 trên địa bàn.

Ngọc Văn
#công viên #hồ Thủy Tiên #UBND TP. Huế #phát động #Tết trồng cây #Xuân Bính Ngọ 2026 #quản lý #bảo vệ rừng #phường Thủy Xuân #sinh thái

