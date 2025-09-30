Giữa sóng dữ sông Gianh

TP - Bão số 10 vừa đi qua, cửa biển sông Gianh (Quảng Trị) sóng vẫn ầm ào trắng xóa. Trên bờ cát lạnh ngắt, hàng chục người thân của những ngư dân mất tích ngồi bất động, mắt đỏ hoe, hướng về phía biển như muốn tìm một bóng dáng thân quen.

Hai con tàu và 13 phận người trong bão tố

Theo 4 thuyền viên may mắn sống sót kể lại: Khoảng trưa 28/9, hai tàu cá (tàu mẹ, tàu con) mang BKS BV-92756-TS và BV-92754-TS đang neo tại cảng than Thắng Lợi (xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị) để sửa chữa. Khi dự báo bão số 10 áp sát, thuyền trưởng quyết định cho tàu di chuyển lên sâu phía bờ Bắc sông Gianh (phường Bắc Gianh, thị xã Ba Đồn) để tránh bão. Trên 2 chiếc tàu này có 13 thuyền viên có quê quán ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Lực lượng chức năng tìm thấy xác 1 trong 2 con tàu chìm dạt vào gần bờ biển thôn Thanh Hải, xã Bắc Trạch.

Đến nơi neo đậu, các thuyền viên dùng dây gia cố, néo 2 chiếc tàu vào với nhau với hi vọng vững vàng vượt qua gió bão. Đến khoảng 19 giờ 30 phút, khi mọi người vừa ăn tối xong, gió bão nổi lên dữ dội, tàu đứt dây neo. Lúc đó thuyền trưởng gọi anh em khởi động máy, nhưng không thể vì nước vào nhiều quá, gần ngập cả máy tàu. Trước tình thế nguy cấp, mọi người chặt đứt dây néo để 2 chiếc tàu tách nhau ra, tránh bị vỡ tàu.

Đến khoảng 20 giờ, gió bão ngày càng mạnh, trong bóng tối dày đặc con tàu chao đảo, chỉ trong tích tắc, cả hai con tàu bị nhấn chìm. “Lúc ấy hầu hết mọi người đều mặc áo phao, nhưng sóng quá lớn, ai cũng bị cuốn đi xa. Tiếng kêu cứu vang vọng trong gió nhưng rồi tắt lịm giữa sóng dữ” - ông Nguyễn Trọng Chí (50 tuổi, quê Hòn Đất, Kiên Giang, nay là tỉnh An Giang) nhớ lại.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong trực tiếp ra hiện trường chỉ huy tìm kiếm

Vật lộn với sóng gió giữa đêm tối mịt mù, chỉ có 4 người may mắn được sóng đánh dạt vào bờ, 9 ngư dân còn lại mất tích theo dòng nước lũ. Trong số 4 ngư dân sống sót, thuyền viên Nguyễn Trọng Chí có lẽ là người chịu cú sốc lớn nhất. Người đàn ông rám nắng, nước da cháy sạm bởi nắng gió biển, run run kể lại: “Lúc tàu chìm, tôi và thằng cháu Phan Thanh Nhân bị hất xuống nước. Nó nắm chặt tay tôi, nói: “Cậu gắng nắm lấy con, cứ theo con”. Hai cậu cháu cầm tay nhau được ít phút, sóng lớn lại ập đến. Tôi bị đánh dạt xa, trôi cả mấy cây số về phía cửa biển. Còn cháu tôi thì… mất hút giữa biển đêm”. Câu chuyện đứt quãng, nước mắt ông Chí rưng rưng. Giọng khản đặc vì mặn mòi sóng gió, nhưng nỗi đau mất mát, với ông Chí còn mặn chát hơn nhiều.

Thuyền viên Trần Quốc Trung (40 tuổi, quê Diễn Châu, Nghệ An) cũng chưa quên cảm giác bị vùi dập. “Đêm đó tối đặc, gió rít như muốn xé toạc tất cả. Tôi chỉ biết ôm chặt áo phao, mặc sóng đưa đẩy. Trong đầu chỉ còn văng vẳng tiếng con gọi “ba ơi, về với mẹ con nhé”. Tỉnh lại, thấy mình nằm trên bờ cát, tay chân bầm dập mà lòng như vỡ ra từng mảnh”.

Còn anh Sa Lêh (37 tuổi, quê An Giang), đi biển đã hơn chục năm, nhưng thú nhận chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng nào kinh hoàng đến thế: “Trên tàu chúng tôi có 9 người. Vừa cơm nước xong, còn ngồi nói chuyện thì gió bão nổi lên. Sóng đập liên hồi, dây neo đứt, máy tàu đề không nổ. Con tàu xoay vòng, rồi chỉ trong chớp mắt bị nhấn chìm. Tôi bị hất xuống sông, vẫn cầm chặt chiếc đèn pin trong tay. Sóng đánh dồn dập, lúc đưa lên cao, lúc nhấn xuống tận đáy sông, có lúc tưởng như không ngoi lên được. Tôi nghĩ mình khó thoát. May mắn tôi dạt vào một con sóng, nó không vo tròn tôi nữa mà cứ xô tôi dạt vào bờ”.

Các thuyền viên sống sót được bố trí nghỉ ngơi trong trụ sở Hải đội II, Biên phòng Quảng Trị.

Đồng Văn Thanh (38 tuổi, quê Vũng Tàu, TPHCM), thuyền viên tàu BV-92754-TS, nhớ lại giây phút kinh hoàng: “Bốn anh em chúng tôi bị sóng hất bay. Trong đêm đen kịt, tôi cố nhìn thấy ánh đèn pin của anh Sa Lêh, rồi cố bơi lại gần. Nhưng sóng dữ cuốn mỗi người mỗi ngả. Tôi chỉ còn biết cầu nguyện. May mắn, sóng đánh đưa tôi vào bờ…”.

Cuộc chạy đua với thời gian

Ngay trong đêm, lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã có mặt, phối hợp với chính quyền địa phương lập các chốt quan sát dọc bờ sông, đồng thời huy động tàu thuyền ngư dân ven biển tham gia tìm kiếm những thuyền viên trên 2 con tàu đang còn mất tích.

Nhưng công việc không hề dễ dàng. Sóng lớn liên tục dội vào cửa biển, nước sông Gianh dâng cao, chảy xiết như muốn cuốn trôi mọi thứ. Lực lượng cứu hộ phải chia thành nhiều tổ, vừa rà soát trên mặt sông, vừa quần thảo khu vực cửa biển và vùng ven.

Thiếu tá Nguyễn Văn Nam, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh, cho biết: “Chúng tôi chạy đua từng giờ. Nhưng sóng lớn, mưa to khiến tầm nhìn bị che khuất. Công tác tìm kiếm hết sức gian nan. Bà con ngư dân địa phương cũng tình nguyện đưa thuyền ra hỗ trợ”.

Anh Sa Lêh quyệt nước mắt khi kể lại phút sinh tử của mình.

Trên bờ, mỗi khi có một chiếc thuyền cứu hộ cập bến, hàng chục người thân lại ùa đến, mắt dõi theo, lòng thắt lại. Nhưng rồi lại thất vọng khi không có tin tức gì thêm. Trong đám đông dõi theo dòng sông Gianh, bà Trần Thị Hoa (mẹ một ngư dân mất tích) ngồi bệt trên bãi cát, đôi mắt ráo hoảnh. “Nó đi biển đã nhiều năm, chưa lần nào gặp nạn. Lần này, tôi chỉ cầu trời cho nó được sống, để còn về nhìn mặt vợ con” - bà thều thào nói.

Cách đó không xa, anh Nguyễn Văn Lợi, ngư dân ở phường Bắc Gianh, chia sẻ: “Đi biển, ai cũng hiểu rủi ro luôn rình rập. Nhưng nhìn cảnh gia đình người mất tích ngóng chờ, không ai cầm được nước mắt. Ngày nào còn chưa tìm được, ngày đó chúng tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm”.

Tiếng gió, tiếng sóng hòa vào tiếng gọi tên người thân tạo nên không khí đặc quánh. Mỗi tiếng nấc, mỗi lời thì thầm hy vọng, khiến ai chứng kiến cũng thấy nghẹn ngào. Giữa những đôi mắt thẫn thờ bên bờ cát, niềm tin vẫn le lói. “Chúng tôi xác định còn nước còn tát. Mục tiêu cao nhất là tìm được 6 ngư dân mất tích. Dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi, chúng tôi cũng không bỏ cuộc” - Thiếu tá Nam khẳng định.