Bạn đọc

Google News

Quán trà sữa có tiếng ở Đắk Lắk bị tố in trái phép tác phẩm bản quyền lên hơn 10.000 ly giấy

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Quán trà sữa có tiếng tại Đắk Lắk bị tố in hình tác phẩm thiết kế đã được mua độc quyền lên hơn 10.000 ly giấy để phục vụ kinh doanh, dù trước đó tác giả đã từ chối cho phép sử dụng.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền bài đăng của họa sĩ Trần Thành Đạt phản ánh việc tác phẩm “Nhong Nhong Nhong” của anh bị sử dụng trái phép trong hoạt động kinh doanh của quán trà sữa Thái Phúc Tea (phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

z7561571523183-bece2397201a9d37f8114a865a784d99.jpg
Thái Phúc Tea bị tố sử dụng trái phép tác phẩm “Nhong Nhong Nhong” của họa sĩ Trần Thành Đạt.

Ngày 25/2, họa sĩ Trần Thành Đạt cho biết sẽ có phương án xử lý đối với hành vi xâm phạm bản quyền chất xám liên quan đến việc Thái Phúc Tea sử dụng trái phép tác phẩm “Nhong Nhong Nhong” của anh.

Theo họa sĩ, “Nhong Nhong Nhong” là tác phẩm dự thi trong chương trình gây quỹ “Vẽ Con Ngựa” do Tired City cùng các đơn vị đồng tổ chức. Sau đó, tác phẩm đã được Nhà sách Phương Nam liên hệ mua độc quyền có thời hạn.

Ngày 24/1, phía Thái Phúc Tea đã liên hệ xin phép sử dụng hình ảnh để in lên ly giấy. Tuy nhiên, họa sĩ từ chối và thông tin rõ quyền sở hữu độc quyền hiện thuộc về Nhà sách Phương Nam.

Đến ngày 9/2, anh phát hiện tác phẩm vẫn xuất hiện trên ly giấy của chuỗi này nên đã liên hệ yêu cầu ngừng sử dụng. Ngày 18/2, họa sĩ tiếp tục ghi nhận quán vẫn dùng ly in hình tác phẩm. Dù phía cửa hàng xin lỗi và hứa xử lý, song theo phản ánh của nhiều người, việc sử dụng vẫn tiếp diễn.

Tối 22/2, họa sĩ Trần Thành Đạt trực tiếp đến cửa hàng để xác minh và ghi nhận việc sử dụng vẫn diễn ra, sau đó đã đăng tải sự việc lên facebook cá nhân.

634355544-1470680558397380-3917618139860505148-n.jpg
Tác phẩm “Nhong Nhong Nhong” của họa sĩ Trần Thành Đạt.

“Những lần đầu, Thái Phúc Tea hứa hẹn xử lý lập tức, mong mình thông cảm nên mình cũng chỉ nhắc nhở. Sau đó, bên họ vẫn coi thường và tiếp tục sử dụng. Đến lúc mình lên bài ở trang cá nhân và bài viết viral, Thái Phúc Tea mới đăng bài xin lỗi bằng cách đưa ra những lời “lấp liếm”, sau đó là hành động seeding, xóa đánh giá. Mình không thấy bên họ thật sự nhận ra lỗi của mình và lời xin lỗi không thỏa đáng. Mình lên tiếng để lên án hành vi ăn cắp chất xám và coi thường bản quyền. Mình sẽ không bỏ qua và bên đối tác sẽ có phương án xử lý theo pháp luật”, họa sĩ Trần Thành Đạt chia sẻ.

Trên trang facebook chính thức, Nhà sách Phương Nam cũng phát thông báo xác nhận artwork “Nhong Nhong Nhong” là sản phẩm trí tuệ của họa sĩ Trần Thành Đạt và đơn vị này là bên duy nhất sở hữu bản quyền có thời hạn. Mọi hành vi sao chép, sử dụng khi chưa được sự đồng ý đều là trái pháp luật.

Về phía Thái Phúc Tea đã có động thái đăng bài nhận lỗi về những vấn đề xoay quanh việc sử dụng tác phẩm Nhong Nhong Nhong của họa sĩ Trần Thành Đạt. Thái Phúc Tea thừa nhận đã sử dụng trái phép hình ảnh có bản quyền và chưa khắc phục triệt để việc ngừng sử dụng, tiêu hủy sau khi được tác giả cảnh báo.

Thái Phúc Tea cũng xin lỗi vì sự chậm trễ trong việc lên tiếng, né tránh trách nhiệm do tâm lý sợ hãi, gây ảnh hưởng đến tác giả Trần Thành Đạt, Nhà sách Phương Nam và khách hàng; đồng thời cam kết chịu trách nhiệm, khắc phục hậu quả và làm việc trực tiếp với các bên liên quan.

639132848-26142461542053612-874981802670325847-n.jpg
641411831-1522862749850293-2986507059463708727-n.jpg
Phía Thái Phúc Tea đã có bài đăng nhận lỗi và xin được sửa sai. Ảnh: Thái Phúc Tea.

Trước đó, Thái Phúc Tea cũng đăng bài xin lỗi và thừa nhận đã in hơn 10.000 ly giấy có hình tác phẩm Nhong Nhong Nhong. Được biết đây là quán trà sữa có tiếng tại Đắk Lắk.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #bản quyền #in ấn #thiết kế #tranh chấp #trả sữa

