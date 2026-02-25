Siết chặt an toàn đường thủy trên hồ Hòa Bình sau vụ lật tàu trên hồ Thác Bà

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Viết Hà
TPO - Lượng du khách đổ về khu vực hồ dịp lễ hội Đền Thác Bờ 2026 tăng cao, kéo theo áp lực lớn về bảo đảm an toàn giao thông đường thủy. Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, kiểm soát chặt từ bến cảng, kiên quyết không cho tàu thuyền không đủ điều kiện rời bến.

csgt-4.jpg
Đông đảo du khách đến các bến thuyền để tham quan hồ Hòa Bình, đi lễ đền Thác Bờ

Lễ hội tại Đền Thác Bờ diễn ra từ đầu tháng Giêng đến hết tháng Ba âm lịch. Mỗi ngày, hàng nghìn lượt khách tìm về khu vực Hồ Hòa Bình tham quan, chiêm bái. Lưu lượng phương tiện vận tải khách đường thủy tăng đột biến so với ngày thường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Theo Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực 2, năm nay công tác quản lý được siết ngay từ khâu xuất bến. Lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật của từng phương tiện trước khi cấp lệnh rời cảng. Tàu thuyền không đăng ký, đăng kiểm; thiếu trang thiết bị cứu sinh; không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật; người điều khiển không có chứng chỉ chuyên môn… đều không được phép hoạt động.

Từ mùng 1 Tết đến nay, có thời điểm lượng khách tập trung đông nhưng nhiều người buộc phải chờ đợi do thiếu phương tiện đạt chuẩn. Nguyên nhân là không ít tàu thuyền không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định nên không được cấp phép xuất bến. Theo cơ quan chức năng, việc kiên quyết “nói không” với phương tiện vi phạm là giải pháp bắt buộc nhằm phòng ngừa rủi ro, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách.

Tại Cảng Bích Hạ, Ban Quản lý cho biết hiện có hơn 40 tàu thuyền đủ điều kiện hoạt động vận tải khách. Danh sách phương tiện đạt chuẩn được niêm yết công khai để người dân lựa chọn. Việc minh bạch thông tin vừa tạo thuận lợi cho hành khách, vừa nâng cao trách nhiệm của chủ phương tiện trong việc duy trì các điều kiện an toàn.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ, công việc kiểm tra các phương tiện thủy trên hồ Hòa Bình được triển khai thường xuyên. Nhưng sau vụ chìm tàu tại hồ Thác Bà, công tác kiểm tra, giám sát càng được siết chặt, không để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là.

Lực lượng CSGT huy động tối đa cán bộ, phương tiện tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ trên các tuyến. Các tổ công tác tăng cường tại những điểm trọng yếu như Cảng Thung Nai, Cảng Bích Hạ, khu vực đền Thác Bờ và các tuyến đường dẫn vào bến; đồng thời duy trì tuần tra lưu động giữa các bến cảng trên lòng hồ để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

csgt-6.jpg
Lực lượng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ tăng cường kiểm tra các phương tiện thủy trên Hồ Hòa Bình.

Trọng tâm xử lý là các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn: Phương tiện không đăng ký, đăng kiểm; thiếu áo phao, thiết bị an toàn; chở quá số người quy định; không lập danh sách hành khách; người điều khiển không có chứng chỉ chuyên môn. Các trường hợp vi phạm bị đình chỉ hoạt động, kiên quyết không cho xuất bến.

Phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy mùa lễ hội được triển khai từ ngày 19/2 đến hết 30/4. Quan điểm xuyên suốt của lực lượng chức năng là không vì áp lực phục vụ khách tăng cao mà buông lỏng quản lý. An toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, du khách được đặt lên hàng đầu.

Sự quyết liệt trong kiểm tra, xử lý vi phạm cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chủ phương tiện chấp hành nghiêm quy định được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét về ý thức, góp phần xây dựng môi trường lễ hội an toàn, văn minh, để mỗi chuyến du xuân trên hồ thực sự là hành trình bình an.

Viết Hà
#an toàn thủy #hồ Hòa Bình #tàu thuyền #du lịch #bảo đảm an toàn #Phú Thọ

