Cận cảnh loạt nhà hàng, homestay không phép gây ô nhiễm hồ Thủy điện Hòa Bình

TPO - Như báo Tiền Phong phản ánh, trên mặt hồ Thủy điện Hòa Bình (còn gọi là hồ Hoà Bình, một trong những hồ nhân tạo lớn nhất cả nước, thuộc tỉnh Phú Thọ), hàng loạt nhà hàng, homestay, thậm chí là cả khách sạn, tổ hợp lớn mọc lên hoành tráng, phục vụ khách ăn uống, ngủ qua đêm. Đằng sau vẻ tấp nập, tưởng chừng như đẹp đẽ đó là những mối lo về ô nhiễm, an toàn và thất thu ngân sách Nhà nước...
Những nhà nổi được gắn biển “homestay”, “nhà hàng”, thậm chí cả "hotel" hay tổ hợp lưu trú kèm nhà hàng, bể bơi, khu vui chơi, sân khấu karaoke xuất hiện nhan nhản trên mặt hồ.
Nhiều homestay được chia phòng bài bản, lắp đặt trang thiết bị không thua kém gì khách sạn trên đất liền. Trải nghiệm thực tế của phóng viên cho thấy, các cơ sở tại đây hầu hết không xuất hoá đơn sau khi khách sử dụng dịch vụ hoặc dùng hoá đơn của cơ sở khác ở trên bờ.
Ngoài ăn uống và lưu trú, các cơ sở tại đây còn cung cấp dịch vụ mô tô nước, chèo thuyền, bơi lội. Tuy nhiên, để tránh các hậu quả pháp lý, nhiều cơ sở yêu cầu khách ký cam kết “tự chịu trách nhiệm” khi chơi.
Trong các ảnh trên là nước thải, rác thải trong nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn đang bắt đầu gây ô nhiễm hồ lòng hồ.
Ông Đinh Văn Nghĩa, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng phường Thống Nhất (nơi có nhiều cơ sở hoạt động nhất) cho hay, hầu hết các homestay, nhà hàng lớn cùng nhiều cơ sở nhỏ hoạt động tự phát, không phép. Còn theo UBND xã Đà Bắc, Công ty TNHH Cá Tầm Việt Đức chỉ được phép thử nghiệm nuôi cá tầm, không có giấy phép lưu trú, ăn uống, thể thao dưới nước, cũng chưa có hồ sơ môi trường, phòng cháy chữa cháy hay an ninh trật tự. “Chúng tôi đã yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động”, Phó Chủ tịch xã Đà Bắc Nguyễn Văn Hùng cho biết.