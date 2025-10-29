Cận cảnh loạt nhà hàng, homestay không phép gây ô nhiễm hồ Thủy điện Hòa Bình

Ban đầu chỉ vài cái bè nhỏ để bán nước, sau thành nhà hàng, rồi làm phòng nghỉ. Cuối tuần, khách lên nườm nượp. Có cơ sở có thể đón đoàn quy mô cả trăm người.

Thống kê của UBND phường Thống Nhất cho thấy, chỉ riêng khu vực này đã có các cơ sở lớn hoạt động trên hồ như Homestay PASSION, Homestay HOBI, Nhà hàng Hải Đăng, Homestay Mường Tháu, Nhà hàng Vista và Homestay Meng Lake, chưa kể hàng loạt cơ sở nhỏ khác như Yến Tạ, Hải Lý, Vua Cá Long Phượng, Nga Chung…

Ông Đinh Văn Nghĩa, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng phường Thống Nhất (nơi có nhiều cơ sở hoạt động nhất) cho hay, hầu hết các homestay, nhà hàng lớn cùng nhiều cơ sở nhỏ hoạt động tự phát, không phép. Còn theo UBND xã Đà Bắc, Công ty TNHH Cá Tầm Việt Đức chỉ được phép thử nghiệm nuôi cá tầm, không có giấy phép lưu trú, ăn uống, thể thao dưới nước, cũng chưa có hồ sơ môi trường, phòng cháy chữa cháy hay an ninh trật tự. “Chúng tôi đã yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động”, Phó Chủ tịch xã Đà Bắc Nguyễn Văn Hùng cho biết.