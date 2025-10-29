Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Cận cảnh loạt nhà hàng, homestay không phép gây ô nhiễm hồ Thủy điện Hòa Bình

Đức Anh - Viết Hà

TPO - Như báo Tiền Phong phản ánh, trên mặt hồ Thủy điện Hòa Bình (còn gọi là hồ Hoà Bình, một trong những hồ nhân tạo lớn nhất cả nước, thuộc tỉnh Phú Thọ), hàng loạt nhà hàng, homestay, thậm chí là cả khách sạn, tổ hợp lớn mọc lên hoành tráng, phục vụ khách ăn uống, ngủ qua đêm. Đằng sau vẻ tấp nập, tưởng chừng như đẹp đẽ đó là những mối lo về ô nhiễm, an toàn và thất thu ngân sách Nhà nước...

Clip: Hàng loạt nhà nổi, homestay tự phát “đổ bộ” lòng hồ Thủy điện Hòa Bình.
tp-2.jpg
Hàng loạt nhà nổi, homestay tự phát đang “đổ bộ” lòng hồ thủy điện Hòa Bình﻿. Ảnh chụp tại khu vực xóm Tháu, phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ.
tp-23.jpg
tp-24.jpg
tp-27-2.jpg
tp-tp13.jpg
Những nhà nổi được gắn biển “homestay”, “nhà hàng”, thậm chí cả "hotel" hay tổ hợp lưu trú kèm nhà hàng, bể bơi, khu vui chơi, sân khấu karaoke xuất hiện nhan nhản trên mặt hồ.
tp-21.jpg
Nhà nổi kinh doanh lưu trú và ăn uống trên hồ Hòa Bình xuất phát từ những hộ dân được cấp phép nuôi cá lồng bè.
Ban đầu chỉ vài cái bè nhỏ để bán nước, sau thành nhà hàng, rồi làm phòng nghỉ. Cuối tuần, khách lên nườm nượp. Có cơ sở có thể đón đoàn quy mô cả trăm người.

Ban đầu chỉ vài cái bè nhỏ để bán nước, sau thành nhà hàng, rồi làm phòng nghỉ. Cuối tuần, khách lên nườm nượp. Có cơ sở có thể đón đoàn quy mô cả trăm người.

tp-16.jpg
tp-tp12.jpg
Nhiều homestay được chia phòng bài bản, lắp đặt trang thiết bị không thua kém gì khách sạn trên đất liền. Trải nghiệm thực tế của phóng viên cho thấy, các cơ sở tại đây hầu hết không xuất hoá đơn sau khi khách sử dụng dịch vụ hoặc dùng hoá đơn của cơ sở khác ở trên bờ.
tp-25-2.jpg
tp-10.jpg
tp-25.jpg
tp-5.jpg
Ngoài ăn uống và lưu trú, các cơ sở tại đây còn cung cấp dịch vụ mô tô nước, chèo thuyền, bơi lội. Tuy nhiên, để tránh các hậu quả pháp lý, nhiều cơ sở yêu cầu khách ký cam kết “tự chịu trách nhiệm” khi chơi.
3-4646.jpg

Thống kê của UBND phường Thống Nhất cho thấy, chỉ riêng khu vực này đã có các cơ sở lớn hoạt động trên hồ như Homestay PASSION, Homestay HOBI, Nhà hàng Hải Đăng, Homestay Mường Tháu, Nhà hàng Vista và Homestay Meng Lake, chưa kể hàng loạt cơ sở nhỏ khác như Yến Tạ, Hải Lý, Vua Cá Long Phượng, Nga Chung…

tp5.jpg
Trong ảnh là Seper Island – Homestay nổi và Câu lạc bộ thể thao nước nằm ở cuối hồ, thuộc địa phận xã Đà Bắc. Những căn homestay được thiết kế bề thế trên các thùng phuy nhựa. Đây là khu vực cấp phép cho Công ty TNHH Cá Tầm Việt Đức nuôi thử nghiệm cá tầm nhưng công ty này đã đầu tư thành nhà nghỉ, nơi vui chơi thể thao dưới nước mạo hiểm.
tp-17.jpg
tp-19.jpg
tp-18.jpg
tp-20.jpg
Trong các ảnh trên là nước thải, rác thải trong nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn đang bắt đầu gây ô nhiễm hồ lòng hồ.

Ông Đinh Văn Nghĩa, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng phường Thống Nhất (nơi có nhiều cơ sở hoạt động nhất) cho hay, hầu hết các homestay, nhà hàng lớn cùng nhiều cơ sở nhỏ hoạt động tự phát, không phép. Còn theo UBND xã Đà Bắc, Công ty TNHH Cá Tầm Việt Đức chỉ được phép thử nghiệm nuôi cá tầm, không có giấy phép lưu trú, ăn uống, thể thao dưới nước, cũng chưa có hồ sơ môi trường, phòng cháy chữa cháy hay an ninh trật tự. “Chúng tôi đã yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động”, Phó Chủ tịch xã Đà Bắc Nguyễn Văn Hùng cho biết.

Đức Anh - Viết Hà
#Hòa Bình #nhà hàng nổi #homestay #lòng hồ #ô nhiễm #du lịch #an toàn

Xem thêm

Cùng chuyên mục