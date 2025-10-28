Nở rộ nhà hàng, nhà nghỉ không phép, gây ô nhiễm hồ Thuỷ điện Hoà Bình

TPO - Hàng loạt nhà hàng, homestay, thậm chí là khách sạn tự phát đang “đổ bộ” xuống mặt hồ Thủy điện Hòa Bình (còn gọi là hồ Hoà Bình, nay thuộc tỉnh Phú Thọ mới), biến vùng nước yên bình thành khu du lịch sầm uất. Tuy nhiên, hoạt động này đều không phép, gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn và có nguy cơ thất thu thuế...

Biến lồng nuôi cá thành nhà hàng, nhà nghỉ

Hàng loạt nhà nổi, homestay tự phát đang “đổ bộ” lòng hồ thủy điện Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ).

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện tượng xây dựng nhà nổi kinh doanh ăn uống và lưu trú trên hồ Hòa Bình bắt đầu từ những hộ dân được cấp phép nuôi cá lồng bè. Ban đầu, chỉ là vài căn nhà nhỏ phục vụ du khách nghỉ tạm uống nước, nhưng khi thấy có lợi nhuận, mô hình này nhanh chóng nở rộ. Giờ đây, từ phường Thống Nhất đến xã Đà Bắc, đâu đâu cũng thấy những tấm biển nhà hàng nổi, homestay, villa, thậm chí là khách sạn, hotel nổi trên hồ. Có nơi được đầu tư thành tổ hợp nhà hàng, khu lưu trú qua đêm, bể bơi, khu vui chơi, sân khấu karaoke giữa mặt nước không khác gì khu resort.

Ông Trần Văn T., một người dân nuôi cá lâu năm chỉ tay về phía cụm nhà nổi rực sáng đèn điện nói: “Ban đầu, họ chỉ dựng vài cái bè nhỏ để bán nước, sau thành nhà hàng, rồi làm phòng nghỉ. Thấy không ai xử lý, họ làm luôn cả khu du lịch. Giờ cuối tuần, khách lên nườm nượp, có đoàn cả trăm người.”

Ông T. kể, nhiều cơ sở cơi nới quy mô, mở rộng từ bè cá thành “resort nổi”, bất chấp rủi ro. Rác thải, nước thải sinh hoạt không biết đi đâu. “Mấy tháng trước, có vụ khách say, ngã xuống hồ tử vong đấy, nhưng rồi cũng lặng đi”, ông T. cho hay. Cụ thể, ngày 3/5, báo chí đã nêu, trong lúc ăn tối tại nhà hàng nổi H.D ở vùng lòng hồ thủy điện Hòa Bình thuộc tổ dân phố Tháu, phường Thống Nhất, anh Trần D.T. (SN 1983, Bắc Ninh) đi vệ sinh rồi mất tích. Thi thể nạn nhân được tìm thấy dưới lòng hồ sau một đêm mất tích.

Homestay lớn nhất trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình khu vực xóm Tháu xã Thống Nhất.

Trong vai du khách, chúng tôi có mặt tại cảng Ba Cấp, phường Thống Nhất. Chỉ vừa hỏi thăm chỗ nghỉ, một bảo vệ của cảng đã nhanh nhẹn gọi điện: “Có khách, chuẩn bị thuyền đón nhé”. Chưa đầy năm phút sau, một chiếc thuyền máy rẽ sóng lao đến, đưa chúng tôi ra giữa hồ.

Từ Cảng Ba Cấp ra lòng hồ là một dãy nhà nổi biển ghi nhà hàng, homestay, villa, hotel... nối tiếp, xen kẽ giữa những lồng cá. Nhiều căn có mái tôn, sàn gỗ, chia phòng bài bản, thậm chí lắp cả điều hòa.

Nhà hàng, homestay quy mô lớn, xen giữa những lồng cá.

Chúng tôi chọn tới cơ sở lớn nhất khu vực này là Homestay PASSION. Vừa đặt chân lên sàn, ông M., chủ homestay, quảng cáo: “Tôi đầu tư hàng chục tỷ đồng để hoàn thiện khu này. Có phòng đơn, phòng đôi, phòng cộng đồng, nhà hàng cả trăm mét vuông, bể bơi, khu chèo thuyền, hát karaoke. Cơ sở tôi đáp ứng được cả trăm người ăn, ngủ qua đêm. Ngày cuối tuần hầu như không có chỗ nếu không đặt trước”. Giá phòng ở đây dao động từ 600.000 - 2.300.0000 đồng/ngày, nhưng khi yêu cầu hóa đơn, nhân viên ở đây cho hay, có thể viết hóa đơn nhưng nội dung và địa chỉ ở nơi khác cấp.

Ngỏ ý muốn thuê cho khoảng 50 người đến ăn ở, chúng tôi được đưa đi khảo sát phòng ốc. Khu nghỉ ở đây được chia thành các hạng riêng biệt, gồm khu ở phòng riêng dành cho các cặp đôi có view (hướng nhìn) đẹp, khu ở cộng đồng cho nhiều người… Mỗi phòng đều được trang bị giường đệm, quạt, điều hòa. Bên trong phòng có nhà vệ sinh riêng.

Trong mỗi nhà vệ sinh được trang bị một bồn cầu, còn nước từ phòng tắm thì được khoan một lỗ chảy thẳng xuống hồ. Tôi thắc mắc về nhà vệ sinh có phải tự hoại không? Ông chủ cơ sở cho biết, nhà vệ sinh của cơ sở được làm tự hoại, có hai ngăn, sau khi tự hoại thành nước sẽ xả ra nước hồ.

Ra đến bể bơi, thấy có váng nổi lên, tôi hỏi tiếp: “Bể phốt, nhà vệ sinh ngay sát vậy, bể bơi có sạch không?”. Ông Chủ khẳng định, nước hồ rộng mênh mông, nước từ hầm tự hoại không đáng kể, lại thêm nuôi cá ở dưới, đảm bảo sạch.

Hoạt động thể thao được các chủ homestay tổ chức cho du khách trên hồ Hoà Bình tại phường Thống Nhất.

Ông Đinh Văn Nghĩa, Trưởng phòng Kinh tế, hạ tầng và Đô thị phường Thống Nhất xác nhận: “Tất cả đều không phép, hình thành tự phát. Việc này ảnh hưởng đến an ninh trật tự và thất thu thuế địa phương. Cũng từng có vụ các chủ cơ sở tranh giành vị trí, cắt dây neo, phá hoại tài sản, khiến khu vực hỗn loạn. UBND tỉnh từng tính quy hoạch du lịch lòng hồ, nhưng chưa có cơ chế cấp phép mặt nước thủy điện, chưa có cơ chế quản lý. Hiện xã cũng chỉ mới thống kê, sẽ phối hợp liên ngành để kiểm tra và có phương án xử lý”.

Theo ông chủ cơ sở này, toàn bộ khu nhà được neo bằng cáp thép vào vách núi, chắc chắn, không thể trôi, điện sinh hoạt kéo từ bờ ra, "tất cả đều ổn”.

Thống kê của UBND phường Thống Nhất cho thấy, chỉ riêng khu vực này có rất nhiều cơ sở hoạt động dịch vụ ăn uống và lưu trú quy mô lớn gồm: Homestay PASSION, Homestay HOBI, Nhà hàng Hải Đăng, Homestay Mường Tháu, Nhà hàng Vista và Homestay Meng Lake. Ngoài ra, có các cơ sở nhỏ khác như Yến Tạ, Hải Lý, Vua Cá Long Phượng, Nga Chung…

Vùng sâu, vùng xa cũng xuất hiện "tổ hợp" du lịch

Rời xóm Tháu phường Thống Nhất, chúng tôi di chuyển khoảng 40km đến xóm Doi, xã Đà Bắc, khu vực mạn cuối hồ ở phía Bắc. Qua người dân địa phương, chúng tôi được giới thiệu cơ sở lớn nhất, có nhiều trò chơi thể thao. Từ xóm Doi, chúng tôi gửi xe và liên hệ với số điện thoại của quản lý cơ sở này. Đó là Seaper Island – Homestay nổi và Câu lạc bộ thể thao nước. Cơ sở này hiện lên nổi bật giữa lòng hồ. Tại quầy lễ tân, chúng tôi được giới thiệu cơ sở này có 9 phòng nghỉ, phục vụ tối đa khoảng 60 khách. Giá phòng ở đây cũng không hề rẻ, trung bình từ 800.000 - 1.200.000 đồng/ngày. Cơ sở này còn có dịch vụ mô tô nước, chèo thuyền, bơi lội. Tuy nhiên, đối với các dịch vụ này phải thuê riêng và ký cam kết “tự chịu trách nhiệm” khi chơi.

Seaper Island – Homestay nổi và Câu lạc bộ thể thao nước hiện lên nổi bật giữa lòng hồ.

Khảo sát thực tế cho thấy, cơ sở này chia thành các khu nuôi cá, khu nhà nghỉ, khu bếp... Khu vệ sinh cũng được thiết kế riêng nhưng chưa xác định được thải đi đâu. Buổi chiều, một nhóm du khách rủ nhau chơi thuyền, bơi lội tự do. Buổi tối, sau khi kết thúc một ngày làm việc, nhân viên của cơ sở rủ nhau tắm trên khu vực nhà nổi, xà phòng nước tắm cứ thế xả xuống mặt hồ.

Các dịch vụ vui chơi tại Seaper Island – Homestay nổi và Câu lạc bộ thể thao nước.

Nhân viên ở đây cho biết, rác đốt tại chỗ, nước thải chứa trong bể hai ngăn dựng dưới mặt sàn nhà. Những ngày ở đây, chúng tôi quan sát mặt nước quanh nhà nổi đôi chỗ đọng váng, dầu loang, rác nhựa lềnh bềnh, trôi theo gió. Ở đây, một số công nhân đang tiếp tục sơn vẽ trên các lồng cá mới được mở rộng. Có một bất thường là sau khi sử dụng dịch vụ ăn uống và nghỉ tại đây và thanh toán, nhân viên ở đây không cung cấp hoá đơn, dù chúng tôi yêu cầu.

Phản ánh tình trạng này với UBND xã Đà Bắc, lãnh đạo xã thừa nhận “chưa nắm rõ” số lượng các cơ sở lưu trú nổi đang hoạt động nhưng hứa sẽ rà soát. Sau đó, UBND xã Đà Bắc đã lập đoàn kiểm tra do Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Hùng làm Trưởng đoàn.

Theo biên bản được lập, Công ty TNHH Cá Tầm Việt Đức, đơn vị đứng tên một cơ sở trên hồ. Công ty này được cho thử nghiệm nuôi cá tầm, không có giấy phép kinh doanh lưu trú, ăn uống hay thể thao dưới nước. Ngoài ra, cơ sở này không có giấy phép môi trường, chưa có phương án PCCC, không chứng nhận an toàn thực phẩm, chưa đăng ký an ninh trật tự... “Chúng tôi đã yêu cầu cơ sở này tạm dừng hoạt động, giao trưởng xóm giám sát. Còn việc xử lý, xử phạt thì chưa thực hiện”, Phó Chủ tịch UBND xã Đà Bắc Nguyễn Văn Hùng khẳng định.