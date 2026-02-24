Vụ chìm tàu trên hồ Thác Bà: Chuyến tàu chúc Tết hóa đại tang

TP - Chuyến đi chúc Tết, vui chơi trên hồ Thác Bà là dịp sum vầy đầu năm, nhưng không ngờ, đó là thảm kịch khi 6 người thân trong cùng dòng họ tử vong. Đây cũng là bài học đắt giá cho công tác đảm bảo an toàn sông hồ khi Tết đến Xuân về.

Bốn gia đình cùng chịu tang

Ngày 23/2, bốn ngôi nhà liền kề ở thôn Ngòi Song, xã Cảm Nhân (tỉnh Lào Cai) cùng phủ bạt trắng, quây kín. Không khí tang tóc bao trùm cả khu, những tiếng khóc nghẹn xen lẫn tiếng gọi tên người đã khuất. Bàn thờ tạm được lập trong từng ngôi nhà, khói hương nghi ngút. Người già lặng lẽ ngồi, mắt đỏ hoe. Người trẻ tất tả lo hậu sự, nhưng gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng.

6 người thân trong cùng dòng họ đã ra đi sau vụ chìm tàu trên hồ Thác Bà tối 21/2 (tức mồng 5 Tết). Họ đều là anh em, họ hàng ruột thịt. Từ chuyến đi chúc Tết đầu xuân, dự định đông đủ sum vầy, nay bốn gia đình cùng lúc chịu cảnh mất mát.

Trong số những người được cứu sống sau vụ lật tàu trên hồ, anh Hoàng Văn Hùng (SN 1975) vẫn chưa hết đau xót. Tai nạn xảy ra chỉ trong vài phút nhưng đã cướp đi cậu con trai Hoàng Đức Mạnh (SN 2015) và em trai Hoàng Văn Thuận (SN 1984, bị câm bẩm sinh), cô em dâu, cháu gái và thím.

Ngồi lặng bên quan tài của con trai và em trai đặt trên sàn gỗ, người đàn ông ngoài 50 tuổi kể lại từng khoảnh khắc với giọng trầm buồn. Anh nói, chuyến đi được các anh em trong gia đình thống nhất từ mồng 2 Tết. Bốn gia đình anh em ruột rủ nhau xuống hồ du xuân, tổng cộng hơn 20 người, là người thân và con cháu trong gia đình. “Vài năm rồi, anh em mới đi chúc Tết đông đủ như thế. Nghĩ đơn giản ngày Tết gặp nhau cho vui, không ai nghĩ sẽ xảy ra chuyện”, anh Hùng nói.

Gia đình anh đi 5 người, gồm vợ chồng anh, hai con và một người em trai đang ở cùng. Con tàu được thuê trọn gói cả lượt đi và về. Việc liên hệ thuê tàu do một người em trai đứng ra thực hiện. Khoảng 6h30 sáng 21/2, cả đoàn ra bến, đi tàu cắt qua hồ Thác Bà để xuống TP. Yên Bái cũ chúc Tết họ hàng.

Buổi chiều cùng ngày, sau khi tham quan, ăn uống xong, mọi người lên tàu trở về. Theo anh Hùng, thời điểm tàu rời bến chiều vào khoảng gần 17h. “Hôm đó anh em có uống rượu. Nghĩ đi tàu chứ không đi xe máy nên cũng thoải mái”, anh Hùng chia sẻ.

Khoảng gần 19h, khi trời đã tối hẳn, anh Hùng ngồi giữa khoang thì thấy ánh đèn pha từ tàu chở đá chiếu thẳng vào, chói lóa. Lái tàu đánh lái để tránh. “Không phải đâm trực diện, hai tàu quệt vào nhau. Tàu đá lớn, nặng hàng trăm tấn, còn tàu chở khách nhỏ. Sau cú va đầu tiên, tàu chao mạnh rồi va thêm lần nữa là lật”, anh Hùng kể.

Khi đó, trời tối, nước hồ lạnh buốt, quần áo ngấm nước nặng trĩu. Hành khách trên tàu hoảng loạn khi nước tràn vào khoang. “Nước dâng đến ngang ngực, tôi chỉ kịp lao đi tìm con. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tôi túm được mũ áo của con trai, cố đẩy con lên phía đầu tàu, nhưng không biết cháu mắc kẹt vào đâu. Tôi không còn đủ sức, rồi cũng ngất đi”, anh Hùng nói.

Lực lượng thợ lặn tìm kiếm nạn nhân mất tích

Anh nắm được tay con nhưng cháu bị kẹt đâu đó dưới thân tàu. Một tay anh cố giữ con, tay kia có người kéo anh lên. Lúc đó anh đã uống nhiều nước, gần như không còn sức nên cũng ngất đi. Anh Hùng cho biết không nhớ rõ ai đã cứu mình. Sau khi được đưa lên bờ, anh rơi vào trạng thái bất tỉnh và chỉ tỉnh lại sau đó khoảng gần một giờ.

Anh Hùng kể thêm, chẳng bao giờ, hai cha con anh ăn sáng cùng nhau. Anh thường dậy sớm, nấu bát cơm chan canh cá chua cho qua bữa rồi ai đi việc nấy. Thế mà sáng hôm đó, con trai anh lại đến ăn cùng. Cậu con trai xúc cơm đầy cả bát, anh còn buột miệng trách yêu: “Lấy đầy thế thì chan sao được canh”. Nói rồi, anh tự tay gạt bớt cơm sang một bên, chan canh cá chua còn nóng, đẩy bát lại cho con. “Cháu ăn xong còn bảo “ngon lắm bố ạ”. Tôi cũng chỉ cười… Ai ngờ đó là bữa cơm cuối cùng hai cha con ngồi cạnh nhau”, anh Hùng nói.

Phó thác cho chủ tàu

Theo anh Hùng, tàu bị chìm là loại tự chế, phía đuôi gắn động cơ, khoang giữa bố trí chỗ ngồi cho hành khách. Trên tàu có mái che, hai bên là các ô thoáng để ngắm cảnh, phía trên khoang có cửa lên xuống.

“Thời điểm đó, cửa kính đóng, mọi người ngồi trong khoang, áo phao có sẵn trên tàu. Tôi không nhớ lái tàu có nhắc mặc áo phao hay không, nhưng người lớn thì không ai mặc, con trai tôi cũng vậy. Nghĩ mình nhiều lần đi sông nước câu cá với bạn nên chủ quan”, anh Hùng nói.

Anh Hoàng Văn Hùng mất đi con trai và em trai ở cùng nhà

Sau tai nạn, anh Hùng mới nghe thông tin tàu đăng kiểm chỉ được phép chở 12 người nhưng thực tế chở hơn 20 người. “Lúc thuê tàu, mình chỉ nghe nói họ đồng ý đi được từng ấy người. Mình không nhìn giấy tờ, cũng không biết quy định cụ thể. Mình là nông dân, không ai nghĩ đến chuyện đó”, anh Hùng chia sẻ.

Thời điểm vụ tai nạn xảy ra, ông Hà Ngọc Sơn (SN 1979), trú thôn Trung Sơn, xã Bảo Ái đang nấu thức ăn cho đàn gia súc trên đảo. Sau khi nghe một tiếng “ầm” rất lớn, tiếng máy tàu nhỏ dần rồi tắt hẳn. Sự im lặng bất thường giữa lòng hồ khiến ông Sơn thấy có chuyện chẳng lành. Không kịp gọi ai, ông cầm đèn pin, nổ máy thuyền chạy về phía phát ra âm thanh. Trời tối, từ trên đảo không thể quan sát rõ. Khi đến gần khu vực va chạm, ông thấy chiếc phà chở đá đã lùi ra cách khoảng 50m. Trên mặt nước là cảnh tượng hỗn loạn: Người nổi, người chìm, áo phao và đồ đạc trôi lẫn vào nhau. Tiếng kêu cứu vang lên giữa khoảng nước rộng và lạnh.

Chiều 23/2, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác Trung ương đến thăm hỏi và động viên các gia đình nạn nhân.

Sau nhiều lượt tiếp cận, ông đưa được 6 người lên thuyền rồi chở vào bờ. Ngay sau đó, ông liên hệ chính quyền địa phương, đề nghị báo công an xã và thả neo đánh dấu vị trí tàu chìm để lực lượng cứu hộ xác định hiện trường. Trong đêm, hàng chục thợ lặn thay nhau lặn xuống hồ Thác Bà.

Anh Nguyễn Văn Lạc, 40 tuổi, Đội trưởng Đội cứu hộ Đoan Hùng cho biết, tàu chở khách chìm sâu khoảng 17 m, nằm nghiêng dưới đáy hồ. Khi tiếp cận, bên trong không có người. Tới chiều 22/2, tất cả nạn nhân được tìm thấy ở gần vị trí tàu chìm. Điều đáng tiếc là hầu hết những người trên tàu đều không kịp mặc áo phao. Cả 6 người tử nạn cũng không có áo phao trên người.

Đám tang nạn nhân vụ chìm tàu

Đại diện lãnh đạo Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực II cho biết, liên quan thông tin phương tiện được đăng kiểm 12 chỗ nhưng thời điểm xảy ra sự cố chở hơn 20 người, đơn vị đã nắm tình hình. Theo vị đại diện, Cảng vụ đang phối hợp với cơ quan điều tra và Cục CSGT để rà soát hồ sơ phương tiện, làm rõ số lượng hành khách thực tế, điều kiện an toàn kỹ thuật cũng như trách nhiệm của các bên liên quan.