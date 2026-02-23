Tổng Bí thư Tô Lâm gửi điện chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un

Trong bức điện, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng ông Kim Jong Un tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của đồng chí Kim Jong Un, Đảng Lao động Triều Tiên và nhân dân Triều Tiên anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam mong muốn và sẵn sàng cùng Triều Tiên tiếp tục vun đắp mối quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước phát triển thực chất, hiệu quả trong thời gian tới.