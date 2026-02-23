Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tổng Bí thư Tô Lâm gửi điện chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un

Bình Giang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên tiếp tục suy tôn ông Kim Jong Un làm Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, ngày 23/2, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi điện chúc mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un.

ap26053851714210.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: AP)

Trong bức điện, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng ông Kim Jong Un tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của đồng chí Kim Jong Un, Đảng Lao động Triều Tiên và nhân dân Triều Tiên anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam mong muốn và sẵn sàng cùng Triều Tiên tiếp tục vun đắp mối quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước phát triển thực chất, hiệu quả trong thời gian tới.

Bình Giang
#Tổng Bí thư Tô Lâm #Đảng Lao động Triều Tiên #Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên #Quan hệ Việt Nam - Triều Tiên #nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un

Xem thêm

Cùng chuyên mục