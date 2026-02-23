Tổng Bí thư Tô Lâm gửi điện chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un

TPO - Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên tiếp tục suy tôn ông Kim Jong Un làm Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, ngày 23/2, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi điện chúc mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: AP)

Trong bức điện, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng ông Kim Jong Un tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của đồng chí Kim Jong Un, Đảng Lao động Triều Tiên và nhân dân Triều Tiên anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam mong muốn và sẵn sàng cùng Triều Tiên tiếp tục vun đắp mối quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước phát triển thực chất, hiệu quả trong thời gian tới.