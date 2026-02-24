Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Từ đêm nay, miền Bắc đón mưa to

Nguyễn Hoài

TPO - Dự báo trong sáng nay (24/2), miền Bắc sẽ có mưa nhỏ, mưa phùn, từ đêm nay đến ngày mai, miền Bắc có thể xuất hiện mưa rào rải rác, cục bộ một số khu vực xuất hiện mưa vừa đến mưa to.

Khu vực Đông Bắc Bộ sáng nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, từ đêm cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, từ đêm nay cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, ngày có mưa nhỏ, đêm có mưa, mưa rào. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ.

Dự báo ngày mai (25/2), miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, trời lạnh về đêm và sáng sớm.

Đêm nay và ngày mai (25/2), miền Bắc có thể đón mưa to.

Thanh Hóa đến Hà Tĩnh hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, đêm cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 25-28 độ.

Quảng Trị và Huế hôm nay ít mưa, nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, cao nhất 27-30 độ.

Dự báo ngày mai, khu vực từ Thanh Hoá đến Huế có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét và gió mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay có mây, ít mưa, nắng nhẹ. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, đêm không mưa, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, đêm không mưa, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Dự báo ngày mai, Nam Bộ và Tây Nguyên trời nắng, ít mưa. Trong hai ngày 26-27/2, khu vực này có khả năng đón mưa trái mùa vào chiều tối và đêm, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nguyễn Hoài
