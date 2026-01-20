Muôn vẻ sắc xuân trên áo dài du khách giữa phố cổ Hội An

TPO - Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ, lượng khách đổ dồn về phố cổ Hội An, TP. Đà Nẵng. Từ các con hẻm nhỏ đến ven sông Hoài, đâu đâu cũng thấy những nụ cười rạng rỡ trong trang phục áo dài truyền thống. Nét đẹp của tà áo Việt hòa vào không gian cổ kính của khu phố di sản tạo nên một không khí Tết rộn ràng, rực rỡ sắc màu.

Ngay từ sáng, các tuyến phố chính như Trần Phú, Nguyễn Thái Học đã chật kín du khách. Phố Hội những ngày này thu hút đông đảo du khách diện trang phục áo dài truyền thống đến chụp ảnh để ‘mix’ với không gian trầm lắng mang đậm nét hoài cổ.

Chuẩn bị các kiểu trang phục áo dài trước đó 1 tuần cũng như chọn sẵn phong cách chụp ảnh cho cả nhóm, chị Lê Thị Xuân Mai (tại TP. Đà Nẵng) cho biết: “Mình muốn tôn vinh nét đẹp truyền thống của áo dài Việt Nam giữa di sản, cũng là để lưu giữ lại hình ảnh kỷ niệm đẹp với bạn bè”.

Chị Mai cùng nhóm bạn thân chụp hình tại Di sản Chùa Cầu. Ảnh Lê Sinh

Phố cổ Hội An là Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận năm 1999, nổi tiếng với vẻ đẹp cổ kính, yên bình. Nơi đây giao thoa văn hóa Việt, Hoa, Nhật, phương Tây với kiến trúc nhà cổ, chùa chiền, đèn lồng rực rỡ và Chùa Cầu độc đáo tạo nên nét đẹp riêng thu hút giới trẻ đến check-in.

Bạn Phạm Tấn Đạt (19 tuổi, trú ở Nông Sơn, TP. Đà Nẵng) đã cùng nhóm bạn hòa cùng nhịp tại phố cổ từ sớm. “Em thấy rất vui và hạnh phúc khi được diện áo dài vào dịp Tết và mong muốn lan tỏa được nét đẹp văn hóa của con người Việt Nam”. Ảnh Trúc Ly

Một cặp đôi du khách nước ngoài chọn áo dài tông xanh thẫm, rạng rỡ giữa không gian rực rỡ của "thủ phủ" đèn lồng, tôn thêm vẻ đẹp đặc trưng và sức hút của phố Hội.﻿ Ảnh Trúc Ly

Nhiều du khách quốc tế khác hào hứng khoác áo dài Việt Nam﻿, cầm quạt giấy tạo dáng trước những ngôi nhà cổ, thể hiện sự yêu thích và trân trọng văn hóa bản địa. Ảnh Trúc Ly

Không chỉ người lớn, nhiều bạn nhỏ cũng rạng rỡ trong trang phục truyền thống đa sắc màu, tay cầm nón lá, mang đến không khí vui tươi, nhộn nhịp cho phố cổ những ngày cận xuân. Ảnh Trúc Ly

Bạn Nguyễn Thị Phúc (Điện Bàn, TP. Đà Nẵng) cho biết rất vui khi được mặc trang phục áo dài, lưu giữ kỷ niệm đẹp với phố Hội. Không chỉ có sự náo nhiệt, Hội An vẫn dành riêng những khoảng không gian đầy chất thơ để tôn vinh nét dịu dàng, đằm thắm của người phụ nữ Việt . Ảnh Trúc Ly

Nhóm du khách trong tà áo dài nhiều gam màu rực rỡ lưu lại khoảnh khắc kỷ niệm bên Chùa Cầu, biểu tượng văn hóa của phố cổ Hội An trong những ngày xuân. Ảnh Lê Sinh

Hình ảnh em nhỏ trong tà áo dài trắng tinh khôi trước quầy hàng ven phố góp thêm nét trong trẻo cho bức tranh Hội An ngày Tết. Ảnh Trúc Ly

Từ những mẫu áo dài cổ điển đến phong cách "Cô Ba Sài Gòn" với phụ kiện khăn,kính cực “cháy”, tất cả hòa quyện tạo nên một sàn diễn thời trang đường phố đầy ngẫu hứng. Ảnh Trúc Ly