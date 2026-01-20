Muôn vẻ sắc xuân trên áo dài du khách giữa phố cổ Hội An

TPO - Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ, lượng khách đổ dồn về phố cổ Hội An, TP. Đà Nẵng. Từ các con hẻm nhỏ đến ven sông Hoài, đâu đâu cũng thấy những nụ cười rạng rỡ trong trang phục áo dài truyền thống. Nét đẹp của tà áo Việt hòa vào không gian cổ kính của khu phố di sản tạo nên một không khí Tết rộn ràng, rực rỡ sắc màu.
Ngay từ sáng, các tuyến phố chính như Trần Phú, Nguyễn Thái Học đã chật kín du khách. Phố Hội những ngày này thu hút đông đảo du khách diện trang phục áo dài truyền thống đến chụp ảnh để ‘mix’ với không gian trầm lắng mang đậm nét hoài cổ.
Chuẩn bị các kiểu trang phục áo dài trước đó 1 tuần cũng như chọn sẵn phong cách chụp ảnh cho cả nhóm, chị Lê Thị Xuân Mai (tại TP. Đà Nẵng) cho biết: “Mình muốn tôn vinh nét đẹp truyền thống của áo dài Việt Nam giữa di sản, cũng là để lưu giữ lại hình ảnh kỷ niệm đẹp với bạn bè”.
Phố cổ Hội An là Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận năm 1999, nổi tiếng với vẻ đẹp cổ kính, yên bình. Nơi đây giao thoa văn hóa Việt, Hoa, Nhật, phương Tây với kiến trúc nhà cổ, chùa chiền, đèn lồng rực rỡ và Chùa Cầu độc đáo tạo nên nét đẹp riêng thu hút giới trẻ đến check-in.