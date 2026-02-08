Lập 22 đoàn do Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm trưởng đoàn, kiểm tra 40 tổ chức đảng trực thuộc

TPO - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh cho biết, ngay sau Đại hội XIV, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo Ủy ban tham mưu ban hành chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa XIV và năm 2026. Trong tháng 3, sẽ thành lập 22 đoàn do các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư làm trưởng đoàn, trực tiếp kiểm tra toàn bộ 40 tổ chức đảng trực thuộc.

Không để khoảng trống, vùng tối

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng (ngày 7/2), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh đã trình bày Chuyên đề: “Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng”.

Ông Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, kiểm tra, giám sát là phương thức lãnh đạo chủ yếu, quan trọng; là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành một cách chủ động, thường xuyên, kiên trì, quyết liệt, công khai, dân chủ, chặt chẽ, trong đó lấy phòng ngừa, xây là chính.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh. Ảnh: PV.



Ông Thanh cũng nêu, trong nhiều nhiệm kỳ qua, khâu yếu vẫn là tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết, trong đó có phần do buông lỏng công tác lãnh đạo, thiếu kiểm tra giám sát. Do đó, các cấp ủy phải xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm để đảm bảo nghị quyết được giám sát ngay từ khi bắt đầu thực hiện.

Về hệ thống các quan điểm, chủ trương, định hướng về công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh cho biết, công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành chủ động, kịp thời, toàn diện, đồng bộ, công khai, dân chủ, khách quan, công tâm, thận trọng, chặt chẽ, chính xác, nghiêm minh theo đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền, phương pháp công tác đảng.

Cùng với đó, phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, cách thức kiểm tra, giám sát, nhất là nâng tầm cơ chế giám sát trong Đảng; gắn công tác kiểm tra, giám sát với các phương thức kiểm soát quyền lực khác; thực hiện đồng bộ giữa kiểm tra và giám sát theo phương châm: “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm".

Đẩy mạnh việc chuyển trọng tâm sang giám sát thường xuyên, chuyển từ bị động sang chủ động ngay từ đầu và xuyên suốt trên mọi mặt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của cấp ủy các cấp, đặc biệt trong việc triển khai các chủ trương, quyết sách lớn mang tính đột phá của Đảng về phát triển đất nước. Bảo đảm mọi chủ trương, đường lối của Đảng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả ở tất cả các cấp.

Ông Thanh nêu rõ vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, coi đây là một trong những phương thức hành động, nhằm đảm bảo nghị quyết, chỉ thị của Đảng được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động của ngành Kiểm tra, từng bước chuyển sang “kiểm tra, giám sát trên dữ liệu"; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả và tạo bước tiến mới; triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ, không để có “khoảng trống”, “vùng tối” mà công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không vươn tới được; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, nhịp nhàng giữa cơ quan kiểm tra, giám sát của Đảng với cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử và giám sát xã hội.

Phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở

Về nhiệm vụ và phương thức triển khai công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, ông Trần Sỹ Thanh cho biết, sẽ chuyển “từ bị động sang chủ động” kiểm tra, giám sát, không để sai phạm nghiêm trọng xảy ra. Trọng tâm là xây dựng cơ chế giám sát hiệu quả, có khả năng cảnh báo sớm và phòng ngừa vi phạm ngay từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để các hạn chế, khuyết điểm tích tụ thành vi phạm nghiêm trọng.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả công tác giám sát thường xuyên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, quyết sách quan trọng, đột phá của Đảng về phát triển đất nước; giám sát việc giải quyết những vấn đề nóng mà dư luận xã hội quan tâm, những vấn đề lớn, hệ trọng, những nội dung phức tạp cần toàn hệ thống chính trị tập trung tháo gỡ.

Ông Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, ở Trung ương, ngay sau Đại hội XIV, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương tập trung tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành chương trình kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư toàn khóa XIV và năm 2026. Trong tháng 3 này, sẽ thành lập 22 đoàn do 22 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm trưởng đoàn trực tiếp đi kiểm tra tất cả 40 tổ chức đảng trực thuộc.

“Đây là lần đầu tiên quyết rất nhanh về nội dung cũng như thành phần đoàn, cơ bản là sẽ ổn định trong cả nhiệm kỳ để theo dõi toàn bộ công tác triển khai thi hành nghị quyết ở các địa phương, các tổ chức Đảng trực thuộc. Tổng Bí thư cũng sẽ trực tiếp làm trưởng một đoàn công tác”, ông Trần Sỹ Thanh nói.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các bí thư cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là công tác giám sát ở cấp ủy của địa phương mình. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xây dựng chương trình công tác của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chương trình hành động của toàn ngành để kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV và tích cực triển khai các kế hoạch giám sát thường xuyên việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết trụ cột của Đảng.