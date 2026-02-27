Hà Nội: Xử lý hàng chục tài xế ô tô, xe máy vượt rào chắn đường sắt

TPO - Ngày 27/2, lực lượng CSGT Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý hàng chục trường hợp tài xế ô tô, xe máy vượt rào chắn qua đường sắt.

Lực lượng CSGT kiểm tra, xử lý vi phạm.

Theo Phòng CSGT Hà Nội, thời gian qua, tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ vượt rào chắn khi đi qua đường ngang trên địa bàn Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, Phòng CSGT đã chỉ đạo các đội địa bàn tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Ngày 27/2, Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT) phối hợp với Đội CSGT Đường sắt số 1, Phòng hướng dẫn, TTKS giao thông đường bộ, đường sắt - Cục CSGT (Bộ Công an) tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường sắt trên tuyến Giải Phóng - Ngọc Hồi.

Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra việc chấp hành tín hiệu đèn, rào chắn tại các đường ngang có mật độ phương tiện cao. Qua kiểm tra đã ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm, chủ yếu là hành vi cố tình vượt rào chắn khi đèn đỏ đã bật sáng.

Lực lượng CSGT lập biên bản vi phạm.

Tại đường ngang Ngọc Hồi – Phan Trọng Tuệ (xã Thanh Trì), tổ công tác phát hiện anh N.Đ.A (SN 1992, trú tại Hà Nội) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 29M1-784.XX; bà B.T.H.L (SN 1974, trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô biển kiểm soát 30H-724.XX có hành vi vượt rào chắn khi đèn đỏ bật sáng.

Theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP và Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng, người điều khiển mô tô, xe gắn máy có hành vi vượt rào chắn đường ngang khi chắn đang dịch chuyển hoặc khi đèn đỏ đã bật sáng sẽ bị phạt tiền từ 800 nghìn đồng - 1 triệu đồng. Đối với người điều khiển ô tô, mức phạt từ 4 - 6 triệu đồng; đồng thời bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông qua các điểm giao cắt đường sắt cần tuyệt đối chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu, rào chắn và hướng dẫn của lực lượng chức năng, không vì vội vàng mà vi phạm, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.