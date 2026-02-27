Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Hà Nội: Xử lý hàng chục tài xế ô tô, xe máy vượt rào chắn đường sắt

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 27/2, lực lượng CSGT Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý hàng chục trường hợp tài xế ô tô, xe máy vượt rào chắn qua đường sắt.

tau-hoa-123.jpg
Lực lượng CSGT kiểm tra, xử lý vi phạm.

Theo Phòng CSGT Hà Nội, thời gian qua, tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ vượt rào chắn khi đi qua đường ngang trên địa bàn Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, Phòng CSGT đã chỉ đạo các đội địa bàn tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Ngày 27/2, Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT) phối hợp với Đội CSGT Đường sắt số 1, Phòng hướng dẫn, TTKS giao thông đường bộ, đường sắt - Cục CSGT (Bộ Công an) tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường sắt trên tuyến Giải Phóng - Ngọc Hồi.

Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra việc chấp hành tín hiệu đèn, rào chắn tại các đường ngang có mật độ phương tiện cao. Qua kiểm tra đã ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm, chủ yếu là hành vi cố tình vượt rào chắn khi đèn đỏ đã bật sáng.

vi-pham-4.jpg
Lực lượng CSGT lập biên bản vi phạm.

Tại đường ngang Ngọc Hồi – Phan Trọng Tuệ (xã Thanh Trì), tổ công tác phát hiện anh N.Đ.A (SN 1992, trú tại Hà Nội) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 29M1-784.XX; bà B.T.H.L (SN 1974, trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô biển kiểm soát 30H-724.XX có hành vi vượt rào chắn khi đèn đỏ bật sáng.

Theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP và Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng, người điều khiển mô tô, xe gắn máy có hành vi vượt rào chắn đường ngang khi chắn đang dịch chuyển hoặc khi đèn đỏ đã bật sáng sẽ bị phạt tiền từ 800 nghìn đồng - 1 triệu đồng. Đối với người điều khiển ô tô, mức phạt từ 4 - 6 triệu đồng; đồng thời bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông qua các điểm giao cắt đường sắt cần tuyệt đối chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu, rào chắn và hướng dẫn của lực lượng chức năng, không vì vội vàng mà vi phạm, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Tối 25/2, tại km 15 + 700 tuyến đường sắt Bắc - Nam thuộc địa phận xã Ngọc Hồi, Hà Nội, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa Tàu SE (đầu máy D19E-942 kéo theo 14 toa phía sau) di chuyển theo chiều Văn Điển đi Thường Tín va chạm với xe ô tô tải biển số 29H-792.88. Hậu quả lái xe tải tử vong tại chỗ, 1 người bị thương.

Theo Cục CSGT, lái xe tải đã không chấp hành hiệu lệnh của báo hiệu đường sắt (báo hiệu, gác chắn tự động) tại đường ngang, không dừng xe nhường đường cho phương tiện giao thông đường sắt dẫn đến xe bị mắc kẹt trên đường sắt và tai nạn xảy ra.

Thanh Hà
#Xử lý vi phạm vượt rào chắn đường sắt #An toàn giao thông tại điểm giao cắt #Phạt hành chính vi phạm giao thông #Tuần tra kiểm soát giao thông đường sắt #Nguy cơ tai nạn giao thông đường sắt #Ý thức chấp hành luật lệ giao thông #Tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm #Hành vi cố tình vượt rào chắn #Chỉ đạo của lực lượng CSGT Hà Nội #Khuyến cáo an toàn cho người dân

Xem thêm

Cùng chuyên mục