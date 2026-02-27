Mang hung khí, chạy xe lạng lách trên phố quay clip ‘câu like’

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

TPO - Một nhóm thanh, thiếu niên mang theo dao tự chế, côn nhị khúc, điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trên nhiều tuyến đường trung tâm TP. Huế để quay video đăng TikTok vừa bị Công an phường Hương Trà phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Huế triệu tập, xử lý.

Ngày 27/2, thông tin từ Công an phường Hương Trà (TP. Huế) cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, đơn vị phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Huế triệu tập nhóm thanh, thiếu niên có hành vi tụ tập, mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trên đường phố để quay clip đăng mạng xã hội với mục đích “câu like”.

nhom-doi-tuong-cau-like-2.jpg
Nhóm thanh, thiếu niên cùng phương tiện xe máy liên quan vụ việc.

Nhóm này gồm N.P.L, H.T.H (cùng SN 2010), P.G.H (SN 2012), H.H (SN 1994, cả 4 cùng trú phường Hương Trà, TP. Huế); T.Q.N (SN 2012, trú xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị).

Theo xác minh ban đầu, vào các đêm 22 và 23/2, nhóm này sử dụng hai xe mô tô mang biển kiểm soát tỉnh Quảng Trị và TP. Huế, xuất phát từ khu vực công viên Tứ Hạ (phường Hương Trà). Các đối tượng mang theo 3 dao tự chế và 1 côn nhị khúc, di chuyển vào các tuyến đường trung tâm TP. Huế.

Quá trình lưu thông, nhóm này điều khiển xe lạng lách, đánh võng, quay video, chụp ảnh rồi đăng tải lên nền tảng TikTok nhằm mục đích “câu like”, thể hiện bản thân trên mạng xã hội.

Qua tìm hiểu bước đầu, một số trường hợp trong nhóm có hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ ly hôn, thiếu sự quản lý, giáo dục thường xuyên, dẫn đến việc tụ tập và phát sinh hành vi vi phạm.

Công an phường Hương Trà hiện củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật, đồng thời phối hợp với gia đình, nhà trường tăng cường quản lý, giáo dục, phòng ngừa các hành vi tương tự tái diễn.

Ngọc Văn
