Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Mâu thuẫn từ câu chuyện 'cô gái bị đâm vì đòi chia tay' người đàn ông đánh bạn gái tử vong

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Người đàn ông ở Đắk Lắk đến phòng trọ bạn gái kể lại vụ một phụ nữ bị bạn trai đâm vì đòi chia tay xảy ra tại địa phương mình. Từ câu chuyện này, cả hai xảy ra mâu thuẫn, xô xát và người đàn ông đã gây án với chính bạn gái mình.

Ngày 26/2, thông tin từ VKSND khu vực 13 (tỉnh Đắk Lắk), đơn vị vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phạm Bách Hùng (SN 1974, trú phường An Biên, TP Hải Phòng) và Lê Hữu Nghị (SN 1987, trú xã Hòa Mỹ, Đắk Lắk), để điều tra về các hành vi liên quan đến hai vụ bạo lực xảy ra trong dịp Tết trên địa bàn xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phạm Bách Hùng và chị L.T.M. (trú xã Hoà Thịnh) chung sống với nhau như vợ chồng từ đầu năm 2023. Đến tháng 12/2025, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn tình cảm, chị M. đề nghị chấm dứt quan hệ nhưng Hùng không đồng ý.

Khoảng 17h30 ngày 21/2/2026 (tức Mùng 5 Tết Bính Ngọ), Hùng đến nhà chị M. tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh để nói chuyện thì xảy ra cãi vã. Đối tượng Hùng đã dùng dao mang theo đâm nhiều nhát vào người chị M., gây thương tích với tỷ lệ 12%.

doi-tuong.jpg
Đối tượng Phạm Bách Hùng.

Cùng ngày, khoảng 23h45, Lê Hữu Nghị trở về phòng trọ tại thôn Phú Mỹ, xã Hòa Thịnh – nơi Nghị và chị N.T.N.C. (trú phường Tuy Hoà, Đắk Lắk) chung sống như vợ chồng từ đầu năm 2025. Khi nghe Nghị kể lại vụ việc chị M. bị người yêu đâm trọng thương vì đòi chia tay, giữa Nghị và chị C. xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc xô xát, Nghị dùng tay cầm đầu tóc của chị C. đập mạnh xuống nền nhà. Chưa hết, đối tượng Nghị còn dùng tay đánh mạnh vào vùng mặt, đầu nhiều lần khiến chị C. dập não dẫn đến tử vong. Sau đó, Nghị đến Công an xã Hoà Mỹ tự thú.

tienphong-1.jpg
Đối tượng Lê Hữu Nghị.

Cả hai vụ án đang được các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Huỳnh Thủy
#Bạo lực #Đắk Lắk #bạn gái #mâu thuẫn #tình cảm #khởi tố

Xem thêm

Cùng chuyên mục