Pháp luật

Google News

Hà Nội: Bắt giữ 2 phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Cầu

Thanh Hà
TPO - Lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ 2 phương tiện đang khai thác cát trái phép trên tuyến sông Cầu, thu giữ khoảng 170m3 cát.

cat.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện.

Trước đó, khoảng 1h50 ngày 27/2, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 - Phòng CSGT, (CATP), phối hợp Phòng 8 - Cục CSGT (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát kinh tế (CATP), Công an xã Đa Phúc làm nhiệm vụ trên tuyến sông Cầu thuộc địa phận xã Đa Phúc, TP Hà Nội đã phát hiện 2 phương tiện thủy đang có hành vi khai thác cát từ lòng sông.

Tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện phương tiện thủy gắn số kiểm soát VR16044082 (trên phương tiện có gắn thiết bị khai thác cát) đang hút cát từ lòng sông Cầu bơm lên khoang chứa hàng của phương tiện thủy VP-1392.

Qua kiểm tra trên 2 phương tiện có 4 người gồm: Đỗ Văn H (sinh năm 1981), Ngô Văn V. (SN 1980), Đỗ Văn T. (SN 1998), Trương Văn S. (SN 1990), cùng trú tại tỉnh Bắc Ninh.

Những người có mặt trên phương tiện nêu trên không xuất trình được giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn; giấy tờ liên quan đến phương tiện; giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

cat-1.jpg
2 phương tiện hút cát trái phép trên sông Cầu.

Tại thời điểm kiểm tra, trong khoang chứa hàng của phương tiện thủy VP-1392 có khoảng 170m3 cát.

Tổ công tác đã lập biên bản ghi nhận toàn bộ sự việc, tạm dừng hoạt động của các phương tiện để tiếp tục xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thanh Hà
