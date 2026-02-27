Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Nhân viên bảo trì ATM chiếm đoạt tiền của ngân hàng rồi 'nướng' vào cờ bạc

Hoàng An
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lợi dụng việc bảo trì toàn bộ hệ thống máy ATM, VTM của ngân hàng TPBank, bị can Ngô Trọng Đức đã chiếm đoạt tiền của ngân hàng này "nướng" vào cờ bạc online.

Ngày 27/2, Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Ngô Trọng Đức (SN 1998, trú tại Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cáo trạng xác định, Công ty cổ phần FPT IS ký hợp đồng với Ngân hàng TMCP Tiên phong (TPBank) để thực hiện việc bảo trì toàn bộ hệ thống máy ATM, VTM (máy giao dịch ngân hàng).

Theo Viện Kiểm sát, từ tháng 5/2021, bị can Ngô Trọng Đức được tuyển dụng làm nhân viên sửa chữa máy VTM của Công ty cổ phần FPT IS. Anh ta được công ty giao bảo trì 2 máy VTM của TPBank tại khu vực Đội Cấn (TP Hà Nội).

Quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo dưỡng kỹ thuật định kỳ, Đức phát hiện máy VTM bị lỗi thiết bị NF (thiết bị dùng để nhận diện, đếm và xác minh tiền thật, tiền giả) và báo với nhân viên ngân hàng, rồi hẹn sẽ quay lại thay thế, sửa chữa thiết bị.

image.jpg
Ảnh minh họa.

Ngày 2/12/2024, bị can quay lại chi nhánh TPBank Đội Cấn để sửa chữa thiết bị NF. Sau khi sửa xong, máy hoạt động bình thường. Quá trình làm việc, Đức quen với chị Đỗ Thiên H. (SN 1983, ở phố Khâm Thiên, Hà Nội) là kiểm soát viên giao dịch của chi nhánh.

Do đang cần tiền để đánh bạc qua mạng, Đức nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Viện Kiểm sát cho rằng, dù máy VTM đã sửa chữa xong nhưng Đức vẫn báo cáo trên hệ thống của Công ty FPT IS rằng máy VTM cần thay thiết bị.

Lừa nhân mượn tiền để test máy rồi chiếm đoạt

Ngày 3/12/2024, bị can mang thiết bị NF đến chi nhánh ngân hàng TPBank Đội Cấn giả vờ thay thế thiết bị. Đức đưa ra lý do với chị H. là cần tiền mặt để thử và kiểm tra đầu đọc mệnh giá của máy VTM và đề nghị chị H. cho mượn tiền.

Tin tưởng Đức, chị H. hướng dẫn Đức sang gặp thủ quỹ để lấy tiền. Sau đó, từ 10h - 16h ngày 3/12/2024, Viện Kiểm sát xác định có hai nhân viên ngân hàng đã chuyển cho Đức 8 lần với tổng số tiền 600 triệu đồng.

Sau mỗi lần nhận tiền, Đức nộp tiền vào tài khoản cá nhân rồi chuyển đến 12 tài khoản ngân hàng Vietcombank để tham gia đánh bạc qua ứng dụng Sun Win và thua hết.

Từ 16h - 16h30 ngày hôm đó, nhân viên ngân hàng liên tục yêu cầu Đức hoàn trả số tiền đã mượn nhưng bị can lấy lý do chưa xong việc để khất lần rồi thừa nhận đã chiếm đoạt số tiền đó và đánh bạc thua hết.

Ngay sau đó, Đức bị nhân viên ngân hàng giữ lại và báo cơ quan công an đến làm việc.

Về phía ngân hàng TPBank, sau sự việc đã có văn bản đề nghị Ngân hàng Vietcombank tra soát đối với 12 tài khoản mà Đức chuyển tiền đến và đã phong tỏa, thu hồi được 455 triệu đồng.

Đối với hai nhân viên ngân hàng, Cơ quan điều tra xác định, họ có vi phạm quy trình quản lý kho quỹ nội bộ của ngân hàng. Nhưng sau khi vụ việc xảy ra, các nhân viên này đã chủ động báo cáo lãnh đạo TPBank phối hợp với Vietcombank thu hồi được tiền.

Ngoài ra, ngay tại thời điểm xảy ra vụ việc, chị H. đã tự nguyện nộp khắc phục số tiền hơn 500 triệu đồng bù vào quỹ ngân hàng. Ngân hàng TPBank không thiệt hại về tài sản và không yêu cầu xử lý.

Do vậy, Cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với hai nữ nhân viên ngân hàng.

Hoàng An
