Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Vụ nữ đại gia hủy hoại tài sản hơn 35 triệu đồng: Tòa phúc thẩm bác toàn bộ kháng cáo

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khi xem xét kháng cáo của bị cáo, bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, HĐXX cấp phúc thẩm tuyên bác toàn bộ kháng cáo, giữ mức án 6 tháng tù cho hưởng án treo đối với nữ đại gia thủy sản Âu Ngọc Vững.

Ngày 26/2, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên tòa phúc thẩm vụ án nữ “đại gia” thủy sản Âu Ngọc Vững (SN 1968, ngụ tỉnh Cà Mau) bị cáo buộc chỉ đạo chặt cây, đào gạch, hủy hoại tài sản của người khác, gây thiệt hại hơn 35,7 triệu đồng.

480276572373484708.jpg
Phiên toà phúc thẩm nữ "đại gia" thuỷ sản Âu Ngọc Vững.

Theo đó, bị cáo Âu Ngọc Vững kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, vì cho rằng bản án đã đánh giá sai bản chất vụ việc, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Phiên sơ thẩm quy kết bà tội "Hủy hoại tài sản" không có căn cứ, thiếu khách quan.

Trong khi đó, phía bị hại kháng cáo, yêu cầu tăng hình phạt với bà Vững, tăng mức bồi thường lên hơn 120 triệu đồng.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm: Trần Hoàng Anh (SN 1981), Trương Trần Hoàng Anh (SN 1997) và Nguyễn Yến Thanh (SN 1991) kháng cáo, cho rằng nội dung trong cáo trạng nêu chưa đúng tình tiết vụ việc.

Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, HĐXX cấp phúc thẩm chấp nhận ý kiến của Viện KSND, bác ý kiến của luật sư bào chữa cho bị cáo.

Từ đó, HĐXX quyết định, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, bị hại, và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Tòa giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Âu Ngọc Vững 6 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 1 năm; bồi thường cho bị hại hơn 35 triệu đồng. Bị cáo được giao cho UBND phường Tân Thành giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, ngày 18/4/2021, bị cáo Vững đến phần đất tranh chấp với ông H.Q.C. ở phường 6, TP. Cà Mau cũ, và chỉ đạo người khác chặt 3 cây dừa, 2 cây sao, đập gãy 2 trụ đá, 1 vách tường và 1 lối đi. Số tài sản này được xác định của ông C. đang quản lý sử dụng.

Ngày 21/4/2021, bị cáo Vững tiếp tục chỉ đạo người lái xe cuốc san lấp mặt bằng, lối đi đập phá trước đó để cắm trụ bê tông.

Những tài sản bị chặt phá trên được định giá thiệt hại hơn 35,7 triệu đồng.

Tại các phiên toà sơ thẩm, bị cáo Âu Ngọc Vững đều cho rằng, chỉ chặt cây vì sợ đổ, cạy lối đi để rào đất không cho người khác lấn chiếm, những tài sản này trên phần đất của bà. Một số cây bị chặt bị cáo không biết... Từ đó, bị cáo Vững cho rằng mình không phạm tội, bị oan.

Bà Âu Ngọc Vững được biết đến là "đại gia" thủy sản có tiếng ở tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu cũ. Bà Vững từng gây xôn xao cả nước khi thuê nguyên chuyến bay để tổ chức rước dâu cho con hồi năm 2014.

Tân Lộc
#vụ án #nữ đại gia #Cà Mau #hủy hoại tài sản #kháng cáo #tòa án

Xem thêm

Cùng chuyên mục