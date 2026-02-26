Vụ nữ đại gia hủy hoại tài sản hơn 35 triệu đồng: Tòa phúc thẩm bác toàn bộ kháng cáo

TPO - Sau khi xem xét kháng cáo của bị cáo, bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, HĐXX cấp phúc thẩm tuyên bác toàn bộ kháng cáo, giữ mức án 6 tháng tù cho hưởng án treo đối với nữ đại gia thủy sản Âu Ngọc Vững.

Ngày 26/2, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên tòa phúc thẩm vụ án nữ “đại gia” thủy sản Âu Ngọc Vững (SN 1968, ngụ tỉnh Cà Mau) bị cáo buộc chỉ đạo chặt cây, đào gạch, hủy hoại tài sản của người khác, gây thiệt hại hơn 35,7 triệu đồng.

Phiên toà phúc thẩm nữ "đại gia" thuỷ sản Âu Ngọc Vững.

Theo đó, bị cáo Âu Ngọc Vững kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, vì cho rằng bản án đã đánh giá sai bản chất vụ việc, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Phiên sơ thẩm quy kết bà tội "Hủy hoại tài sản" không có căn cứ, thiếu khách quan.

Trong khi đó, phía bị hại kháng cáo, yêu cầu tăng hình phạt với bà Vững, tăng mức bồi thường lên hơn 120 triệu đồng.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm: Trần Hoàng Anh (SN 1981), Trương Trần Hoàng Anh (SN 1997) và Nguyễn Yến Thanh (SN 1991) kháng cáo, cho rằng nội dung trong cáo trạng nêu chưa đúng tình tiết vụ việc.

Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, HĐXX cấp phúc thẩm chấp nhận ý kiến của Viện KSND, bác ý kiến của luật sư bào chữa cho bị cáo.

Từ đó, HĐXX quyết định, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, bị hại, và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Tòa giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Âu Ngọc Vững 6 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 1 năm; bồi thường cho bị hại hơn 35 triệu đồng. Bị cáo được giao cho UBND phường Tân Thành giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, ngày 18/4/2021, bị cáo Vững đến phần đất tranh chấp với ông H.Q.C. ở phường 6, TP. Cà Mau cũ, và chỉ đạo người khác chặt 3 cây dừa, 2 cây sao, đập gãy 2 trụ đá, 1 vách tường và 1 lối đi. Số tài sản này được xác định của ông C. đang quản lý sử dụng.

Ngày 21/4/2021, bị cáo Vững tiếp tục chỉ đạo người lái xe cuốc san lấp mặt bằng, lối đi đập phá trước đó để cắm trụ bê tông.

Những tài sản bị chặt phá trên được định giá thiệt hại hơn 35,7 triệu đồng.

Tại các phiên toà sơ thẩm, bị cáo Âu Ngọc Vững đều cho rằng, chỉ chặt cây vì sợ đổ, cạy lối đi để rào đất không cho người khác lấn chiếm, những tài sản này trên phần đất của bà. Một số cây bị chặt bị cáo không biết... Từ đó, bị cáo Vững cho rằng mình không phạm tội, bị oan.