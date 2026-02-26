Khởi tố người điều ô tô 'khóa đuôi' chặn xe ngày mùng 2 Tết ở Hà Tĩnh

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoài Nam
TPO - Liên quan vụ điều thêm xe “khóa đầu, khóa đuôi” ô tô tại Hà Tĩnh để chặn đường tiến lui của một chủ xe ô tô khác, gây xôn xao dư luận, ông Nguyễn Viết Linh- người có hành vi nói trên đã chính thức bị Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Ngày 26/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Linh (SN 1985, trú tại tổ dân phố 1 Nguyễn Du, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Nguyễn Viết Linh là đối tượng liên quan vụ việc “khóa đầu, khóa đuôi” ô tô tại phường Trần Phú để chăn đường tiến lui của một xe ô tô khác, gây xôn xao dư luận vào ngày 18/2 ( tức mùng 2 Tết) vừa qua.

Theo thông tin ban đầu, sáng mùng 2 Tết Nguyên đán, tại tuyến đường Quang Lĩnh, anh P.A.T trong lúc đi chúc Tết đã gặp ô tô màu trắng do Nguyễn Viết Linh điều khiển đỗ chắn gần hết lối đi.

Khi được đề nghị di chuyển phương tiện, Linh không chấp hành mà còn điều thêm một xe khác đến chắn phía sau, gây cản trở giao thông nghiêm trọng.

z7565259181868e73d17b0bba05767cf3c01af91628307jpg-1772075293081jpg.jpg
Đối tượng Nguyễn Viết Linh làm việc với cơ quan điều tra.

Đến khoảng 14h cùng ngày, sau khi lực lượng Công an phường Trần Phú vào cuộc, các phương tiện chắn đường mới được di chuyển.

Quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Viết Linh có hành vi cản trở giao thông, gây mất trật tự công cộng, kèm theo lời nói mang tính thách thức, gây bức xúc trong dư luận.

o-tojpg-edited-1772027107277jpg.jpg
Chiếc xe liên quan đến vụ việc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Linh; đồng thời có lệnh cấm Nguyễn Viết Linh đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bị can này.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để làm rõ toàn bộ nội dung vụ việc theo quy định pháp luật.

Hoài Nam
