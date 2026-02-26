Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bắt giữ một nữ quái người Hải Phòng theo lệnh truy nã đặc biệt

Nguyễn Hoàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hoàng Ngọc Ánh (SN 2002), nữ quái bị truy nã đặc biệt về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" vừa bị tổ cảnh sát thuộc Công an phường Ngô Quyền (Hải Phòng) phát hiện, bắt giữ khi đang lẩn trốn tại cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh).

Tổ cảnh sát phòng chống tội phạm – Công an phường Ngô Quyền (TP Hải Phòng) vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Hoàng Ngọc Ánh (SN 2002, ở An Lão, Hải Phòng).

nu-quai.jpg
Hoàng Ngọc Ánh (dấu X) bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Trước đó, Hoàng Ngọc Ánh bị truy nã theo quyết định truy nã đặc biệt ngày 27/11/2024 của Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an thành phố Hải Phòng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trong quá trình lẩn trốn, Hoàng Ngọc Ánh bị phát hiện và bắt giữ tại khu vực cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Công an phường Ngô Quyền đang tích cực phối hợp với Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp - Công an thành phố Hải Phòng hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý vụ việc.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #nữ quái #tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy #tội phạm

Xem thêm

Cùng chuyên mục