Pháp luật

Google News

Tạm giữ đối tượng nhiều lần đánh vợ đang mang thai và con gái

Nguyễn Thắng
TPO - Chỉ trong vài ngày, người đàn ông 32 tuổi ở phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh đã 4 lần đánh đập, hành hạ con gái 13 tuổi và vợ đang mang thai, gây nhiều vết bầm tím trên cơ thể nạn nhân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ hình sự đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định.

Ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đang tạm giữ hình sự Phan Văn Minh (32 tuổi, trú tại tổ dân phố Xuân Đông, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi “Ngược đãi hoặc hành hạ vợ, con”.

Trước đó, ngày 24/2, Công an phường Tân Tiến tiếp nhận tin báo về việc cháu Phan Thị M.T. (13 tuổi) bị bố đẻ là Phan Văn Minh trói và dùng tay, chân cùng chổi quét nhà đánh gây thương tích, bầm tím nhiều vị trí trên cơ thể.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an phường đã khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ. Đến ngày 25/2, cơ quan Công an làm rõ hành vi của Minh có dấu hiệu phạm tội “Ngược đãi hoặc hành hạ vợ, con”.

chau-phan-thi-m-t-bi-bo-de-danh-gay-thuong-tich.jpg
chau-phan-thi-m-t-bi-bo-de-danh-gay-thuong-tich-2.jpg
Những vết bầm tím trên cơ thể cháu T. do bị bố đẻ đánh. Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Tại cơ quan điều tra, Phan Văn Minh khai nhận, từ ngày 19/2 đến 22/2, đã 4 lần đánh đập, hành hạ con gái và vợ là chị Nguyễn Thị T. (33 tuổi), đang mang thai. Các hành vi bạo lực diễn ra khi người thân “làm trái ý”, khiến nạn nhân nhiều lần bị thương tích, tinh thần hoảng loạn.

Theo xác minh ban đầu, Minh thường xuyên dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn trong gia đình. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm để xử lý nghiêm minh theo quy định.

Nguyễn Thắng
